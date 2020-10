Quỹ đất khan hiếm thị trường nhà liền thổ Tp. Hồ Chí Minh sôi động trong Quý III

Bất động sản liền thổ tại Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục được ưa chuộng với tỷ lệ hấp thụ tốt (70% - 80%) trong quý III/2020, bất chấp sự cản trở của dịch bệnh.

Bà Huỳnh Thị Hương Giang, Quản lý Bộ phận Nghiên cứu thị trường Savills Việt Nam đánh giá, cơ sở hạ tầng hình thành trong 3 năm góp phần tăng thêm giá trị cho các khu đô thị mới. Thị trường còn được thúc đẩy bởi tăng trưởng thu nhập và sự chuyển dịch nhu cầu nhà ở.



Báo cáo thị trường bất động sản Tp. Hồ Chí Minh quý III/2020 của Savills Việt Nam cho dòng sản phẩm nhà đất/bất động sản liền thổ cho thấy, trong kỳ, nguồn cung sơ cấp đạt gần 1.980 căn – mức cao nhất từ năm 2018, tăng 125% theo quý và 135% theo năm. Trong đó, Vinhomes Grand Park cung cấp 1.600 căn, chiếm 77% nguồn cung mới. Các quận khu Động chiếm đến 90% nguồn cung sơ cấp Biệt thự/Nhà phố. Trong khi đó, Củ Chi và Bình Chánh cung cấp 72% tổng số lượng đất nền sơ cấp.

Xu hướng phát triển nhà xây sẵn lên ngôi do quỹ đất tại Tp.HCM ngày càng khan hiếm. Lượng bán sản phẩm Biệt thự/Nhà phố trong quý III/2020 đạt gần 1.380 căn, tăng 212% theo quý và 251% theo năm. Nguồn cung mới chiếm 84% tổng lượng bán toàn thị trường, tỷ lệ hấp thụ đạt 70% chứng tỏ nguồn cầu cao đối với phân khúc nhà ở xây sẵn.Nhà phố thương mại dẫn đầu thị trường với gần 850 giao dịch và tỷ lệ hấp thụ hơn 80%.



Tuy nhiên, dòng sản phẩm đất nền gặp khó khăn do nguồn cung hạn chế khiến nguồn cung sơ cấp giảm -65% theo quý và -58% theo năm xuống còn 470 nền. Lượng bán quý III chỉ 170 nền - mức thấp nhất kể từ năm 2016, giảm -70% theo quý và -64% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ bình quân giảm tương ứng còn 37%, giảm -6 điểm phần trăm theo quý và -5 điểm phần trăm theo năm.



Tình hình hoạt động chịu ảnh hưởng bởi 14 dự án dừng bán do pháp lý, chiếm 36% số lượng dự án sơ cấp.



Mảng đất nền trở nên kém hấp dẫn với nhà đầu tư trong tình hình dịch bệnh bùng phát vì các vấn đề về pháp lý, uy tín của chủ đầu tư và thiếu các dự án quy mô lớn.



Triển vọng quý IV/2020 dự kiến thị trường sẽ chào đón gần 810 căn/nền. Nguồn cung đến năm 2023 là 12.700 căn/ nền với 91% là Biệt thự/Nhà phố.

Các dự án quy mô lớn bởi Khang Điền và Vingroup tại Bình Chánh, Củ Chi và Bình Tân sẽ cung cấp 47% nguồn cung tương lai toàn thị trường. Khu Tây sẽ vươn lên dẫn đầu thị phần nguồn cung tương lai, trong khi khu Đông chiếm 39%. Nhà xây sẵn sẽ tiếp tục thu hút nhà đầu tư khi sự hấp dẫn các kênh đầu tư khác giảm dần. Nguồn cầu sẽ được hỗ trợ bởi các dự án cơ sở hạ tầng đang triển khai và cuộc chiến về các ưu đãi bán hàng giữa các chủ đầu tư.



Ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cao cấp của Bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam Việc kiểm soát thành công đại dịch đang làm các nhà đầu tư chuyển từ sự tò mò sang việc quan tâm nghiêm túc, với yêu cầu và lượng giao dịch thị trường vốn đang gia tăng. Trong trung hạn, nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản; Bầu cử quốc hội trong năm 2021 sẽ thúc đẩy kinh tế, Ngân hàng đang hành động tích cực đối với nợ xấu và Quy trình đấu giá đất của Nhà nước đang ngày càng định hình rõ ràng hơn. Các yếu tố này sẽ góp phần tăng tính thanh khoản và tạo một thị trường năng động hơn.