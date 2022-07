Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Khánh Hòa đánh giá cao dự thảo báo cáo quy hoạch lần này của UBND TP. Nha Trang. Đồng thời, đề nghị UBND TP. Nha Trang tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, trình các cấp, ngành có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có cuộc họp với UBND TP. Nha Trang cùng các sở, ban, ngành có liên quan để nghe báo cáo về quy hoạch sử dụng đất TP. Nha Trang thời kỳ 2021 - 2030.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo và ý kiến góp ý của thành viên dự họp, ông Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao dự thảo báo cáo quy hoạch lần này của UBND TP. Nha Trang. Đồng thời, đề nghị UBND TP. Nha Trang tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, trình các cấp, ngành có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, UBND TP. Nha Trang cần lưu ý bám sát định hướng phát triển đô thị Nha Trang theo tinh thần của Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết số 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 phải đồng bộ, khớp nối, phù hợp với Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040; tiếp tục rà soát, nghiên cứu bố trí quỹ đất xử lý các vấn đề môi trường, đất tái định cư…

Một góc TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: C.T

Theo dự thảo báo cáo quy hoạch của UBND TP. Nha Trang, đến năm 2030, tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố là hơn 25.527 hécta. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm hơn 7.639 hécta; đất phi nông nghiệp hơn 17.888 hécta.



So với đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được phê duyệt trước đây, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 có thay đổi, bổ sung một số nội dung: Định hướng phát triển đô thị sinh thái trên núi (khu vực núi Cô Tiên, Chín Khúc, Cù Hin, Hòn Rớ...), các khu vui chơi, giải trí trên biển; định hướng phát triển đô thị khu vực dọc sông Cái, phía Bắc sông Cái TP. Nha Trang; phát triển hệ thống giao thông, bãi đỗ xe, quy hoạch các trục đường mới (đường Võ Nguyên Giáp kết nối khu đô thị sân bay Nha Trang cũ, cầu An Viên, đường nối cầu An Viên qua núi Hòn Rớ nối với đại lộ Nguyễn Tất Thành...), ga hàng hóa tại xã Vĩnh Trung, hệ thống cảng thủy nội địa, cảng du lịch Hòn Rớ, hệ thống kênh, mương thoát lũ; rà soát, bổ sung định hướng phát triển phía Tây Quốc lộ 1; khoanh định các khu vực đảo yến, hang yến, khu vực có nguy cơ sạt lở ven núi, ven sông, ven biển; bổ sung đất quốc phòng, đất an ninh theo quy hoạch ngành…