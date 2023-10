Quý III/2023, Nhiệt điện Hải Phòng (HND) báo lãi 'nhảy vọt', trữ tiền giảm mạnh

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) mới đây công bố Báo cáo tài chính riêng quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.884,4 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán ở mức 2.631,1 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Nhiệt điện Hải Phòng cho biết, mặc dù sản lượng điện quý này tăng so với cùng kỳ năm trước là 100 triệu kWh, tuy nhiên, do giá than giảm nhanh so với cùng kỳ, dẫn đến chi phí nhiên liệu giảm. Bên cạnh đó, chi phí sửa chữa lớn giảm do quý III/2023, công ty không trích trước chi phí sửa chữa lớn.



Kết quả kinh doanh sản xuất quý III/2023.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng, giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước do lãi tiền gửi quý III/2023 thấp hơn so với quý III/2022. Chi phí tài chính kỳ này cũng giảm 43% còn 36,5 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay còn 13 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước ở 25,1 tỷ đồng) do số dư vay nợ dài hạn giảm dần.

Kết thúc quý III, Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi 201,5 tỷ đồng, lãi sau thuế 191,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 381% và 373% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng đầu năm nay, Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 8.822,1 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng giảm 61% còn hơn 6,7 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết quý III/2023, Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi trước thuế 561 tỷ đồng, lãi sau thuế 578,4 tỷ đồng, đều ghi nhận mức giảm 8% so với cùng kỳ. So với kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Nhiệt điện Hải Phòng đã thực hiện 99% kế hoạch năm.

Trữ tiền giảm mạnh so với đầu năm.

Tại ngày 30/9/2023, Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 7.991,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với số đầu năm. Trữ tiền cuối kỳ này cũng ghi nhận mức giảm sâu còn gần 23,5 tỷ đồng, trong khi đầu năm ở mức 615,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 56% lên 633,2 tỷ đồng.

Tính đến hết quý III/2023, tổng nợ phải trả của Nhiệt điện Hải Phòng là 1.687,2 tỷ đồng, giảm 11% so với số đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính giảm 31% so với đầu năm còn hơn 809 tỷ đồng, đầu năm ở mức 1.177,4 tỷ đồng.