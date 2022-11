SAB “có cửa” vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm 2022, đà thăng hoa tiếp nối trong 2023?

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HoSE: SAB) đang trên đà vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm với 97% mục tiêu lợi nhuận đã hoàn thành trong 9 tháng đầu năm 2022.

SAB hoàn thành 97% kế hoạch năm sau 9 tháng

Trong quý III/2022, SAB ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 8.600 tỷ đồng (tăng 102% so với cùng kỳ) và 1.400 tỷ đồng (tăng 196% so với cùng kỳ), so với mức cơ sở thấp của năm trước.

So với quý II/2022, doanh thu thuần chỉ giảm 4% theo quý (khi mùa dần qua), trong khi lợi nhuận ròng giảm 22% theo quý do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 34,3% trong quý II năm 2022 (mức nền so sánh cao) xuống 31,2% trong quý III năm 2022. Điều quan trọng, SAB đang trên đà vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm với 97% mục tiêu lợi nhuận đã hoàn thành trong 9 tháng đầu năm 2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, SAB ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 24.950 tỷ đồng (tăng 44% so với cùng kỳ) và 4.400 tỷ đồng (tăng 75% so với cùng kỳ). Con số này vẫn thấp hơn 11,4% so với doanh thu 9 tháng đầu năm 2019, là mức trước COVID.

Tăng trưởng sản lượng tiêu thụ bia mang lại mức tăng trưởng doanh thu 102% so với cùng kỳ trong quý III/2022 do nhu cầu tăng mạnh.

Kết qua r kinh doanh 9 tháng của SAB. Nguồn: SSI

Về các đối thủ cạnh tranh như Heineken, công ty này đang đạt mức tăng trưởng ba con số trong quý III năm 2022, mức tăng trưởng này là do Heineken bị ảnh hưởng nặng nề hơn SAB trong quý III năm 2021 khi các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài tại TP.HCM (Heineken coi TP.HCM là thị trường trọng điểm của công ty, trong khi SAB đang phân phối trên toàn quốc). Trong 9 tháng đầu năm 2022, Heineken đạt mức tăng trưởng sản lượng bia 33% so với cùng kỳ tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương, và theo ước tính của chúng tôi, SSI Research cho rằng mức tăng trưởng này chậm hơn một chút so với mức tăng trưởng sản lượng 36% của SAB trong 9 tháng đầu năm 2022.

Trong tương lai, ban lãnh đạo SBA dự kiến sản lượng tiêu thụ năm 2023 sẽ phục hồi trở lại mức trước COVID. Đáng chú ý, tăng trưởng sản lượng của ngành được dự báo sẽ ổn định ở mức 5-10% vào năm 2023 và 3-7% vào năm 2024.

Tỷ suất lợi nhuận gộp: Trong quý III/2022, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 310 bps so với quý trước, do chi phí nguyên vật liệu cao hơn, khi hợp đồng phái sinh phòng ngừa rủi ro đã hết hạn trong nửa cuối quý III/2022. SAB đã ký một hợp đồng phái sinh phòng ngừa rủi ro mới cho khối lượng mạch nha và nhôm trong quý III/2023, điều này có thể dẫn đến chi phí nguyên liệu thô tăng hai con số vào năm 2023 so với năm 2022.

SSI Research lưu ý rằng hợp đồng tương lai lúa mạch tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi hợp đồng tương lai nhôm giảm 15% so với cùng kỳ vào quý III/2022. Tỷ giá USD/VND giảm giá cũng có tác động tiêu cực đến giá vốn hàng bán do nguyên vật liệu được mua bằng USD.

Mặc dù sẽ không dễ dàng để duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp cao vào năm 2023, nhưng SAB đã đặt ra các mục tiêu tiết kiệm chi phí (từ sử dụng nguyên liệu thô đến tiết kiệm năng lượng và nước) để bù đắp chi phí nguyên vật liệu tăng lên.

Công ty cũng sẽ cố gắng cải thiện cơ cấu sản phẩm của mình theo hướng ưu tiên tăng sản lượng tiêu thụ các thương hiệu cận cao cấp (mass-premium). Việc tăng giá để bù cho phần chi phí nguyên liệu thô tăng lên được ban lãnh đạo coi là biện pháp cuối cùng. Minh chứng cho khả năng phục hồi của nhu cầu bia của SAB, trong ba quý đầu năm, SAB đã có ba lần tăng giá và hầu như không chứng kiến bất kỳ sự sụt giảm sản lượng tiêu thụ nào. Lần tăng giá gần đây nhất diễn ra vào tháng 10 năm 2022, với mức tăng một con số (từ 2~3%) trong một số SKU nhất định. SSI Research ước tính SAB đã tăng giá bán bình quân thêm 6% so với đầu năm.

Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý trên doanh thu đạt 15,8% trong quý III/2022 (so với 17,9% trong quý III/2021), tiếp tục xu hướng giảm trong các quý gần đây (tỷ lệ này trong quý 1/2022 là 12,9%). Chi phí quảng cáo và khuyến mại tăng 8% so với quý trước do áp lực cạnh tranh tăng lên (tỷ lệ chi phí quảng cáo và khuyến mại trên doanh thu tăng từ 7,8% trong quý II/2022 lên 8,8% trong quý III/2022), cùng với một số chi phí ghi nhận một lần liên quan đến việc triển khai hệ thống và chi phí lương trích trước. Ban lãnh đạo kỳ vọng tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý trên doanh thu sẽ tiếp tục duy trì xu hướng giảm trong quý IV/2022.

Định giá cổ phiếu SAB

Trong năm 2022, SSI Research dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 34.300 tỷ đồng (tăng 29,9% so với cùng kỳ) và 5.900 tỷ đồng (tăng 49,4% so với cùng kỳ), cao hơn 3% và 10% so với dự báo trước đó.

SSI Research tăng giả định về sản lượng tiêu thụ lên 3% để phản ánh sự phục hồi đáng khích lệ, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh hơn và thay đổi thói quen tiêu dùng sang loại hàng rẻ hơn. SSI Research cũng tăng giả định tỷ suất lợi nhuận gộp ngành bia từ 33,3% lên 34,2% cho năm 2022, phản ánh việc chi phí sản xuất được tiết kiệm hơn.

Trong năm 2023, SSI Research kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 38.700 tỷ đồng (tăng 12,9% so với cùng kỳ) và 6.300 nghìn tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ), không đổi và cao hơn 6% so với dự báo trước đó của chúng tôi.

SSI Research điều chỉnh giảm giá mục tiêu 12 tháng cho cổ phiếu SAB từ 213.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 204.000 đồng/cổ phiếu (tương đương với tiềm năng tăng giá là 12%).

SSI Research cho rằng, tăng trưởng lợi nhuận của SAB có thể đạt đỉnh vào quý III//2022 và điều này sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của SAB trong vài tháng tới. Trong quý IV/2022, SSI ước tính lợi nhuận của SAB sẽ tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, do mức nền so sánh cao của năm trước.