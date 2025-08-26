Sắc xanh bao phủ, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập đỉnh 'chưa từng có'

Sau nhịp điều chỉnh hôm qua (ngày 25/6), thị trường mở cửa giảm hơn 3 điểm. Song, với lực mua tại vùng giá thấp kết hợp với nhóm vốn hóa lớn tăng điểm trên diện rộng, chỉ số nhanh chóng phục hồi và tăng hơn 9 điểm sau 1 giờ giao dịch.

Dù lình xình trong suốt phiên sáng, nhưng sau giờ nghỉ trưa, VN-Index nhanh chóng hồi phục và đóng cửa với 53,6 điểm tăng, leo lên mức 1.667,63 điểm. Còn chỉ số HNX-Index tăng 9,21 điểm lên 275,79 điểm.

Nguồn: Vietstock.

Trong rổ VN30, VHM, SHB, SSI cùng tăng trần, theo sau là BCM +6,15%; MBB +5,15%; SSB +5,06%; HPG +4,82%;...

Bảng điện tử ghi nhận 38 mã tím trần, phần lớn tập trung ở nhóm tài chính, bất động sản, tiêu dùng; 591 mã tăng và 163 mã giảm.

Dù thị trường diễn biến khá tích cực nhưng tâm lý thận trọng vẫn tiềm ẩn, dẫn đến thanh khoản có sự sụt giảm nhẹ so với phiên hôm qua. Cụ thể, thanh khoản sàn HoSE đạt 38.381,3 tỷ đồng, sàn Hà Nội giảm còn 2.487 tỷ đồng.

Xét về nhóm ngành, bất động sản, tài chính, năng lượng là top 3 nhóm dẫn dắt thị trường trong phiên hôm nay. Tại nhóm cổ phiếu tài chính, loạt cổ phiếu đóng trần như SSI, VIX, MSB, SHB, VND, EVF, CTS,.... trong khi những mã còn lại phần lớn giữ sắc xanh lục với mức tăng trên 3% như STB, MBB, TPB, SHS, MBS, ACB, EIB, TCB, MBS,....

Trong khi ở nhóm bất động sản, ngoại trừ hai "ông lớn" tăng kịch biên độ là VHM và DIG, các mã vốn hóa lớn khác cũng giữ đà tăng trên 3% như KBC, CEO, VIC, PDR, DXG, VPI, NVL,....

Với đà tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu họ "Vingroup", theo dữ liệu của Forbes (ngày 26/8/2025), tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup hiện đã đạt 13,4 tỷ USD, tăng thêm nửa tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ.

Nguồn: Forbes.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện đang đồng thời đứng thứ 205 trong danh sách tỷ phú thế giới. Đây cũng chính là lần đầu tiên có một công dân Việt Nam ghi nhận tài sản ròng vượt mốc 13 tỷ USD.

Trước đó, ông Phạm Nhật Vượng cũng nhiều lần xác lập kỷ lục khi là người Việt Nam đầu tiên có tổng tài sản vượt 10 tỷ USD và 11 tỷ USD.

Theo tính toán của Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng khoảng 6,9 tỷ USD kể từ khi tạp chí này công bố danh sách các tỷ phú USD thế giới 2025 hồi đầu tháng 4 vừa qua. Thành tích này đưa Chủ tịch Vingroup nhảy hơn 320 bậc trên danh sách những người giàu nhất thế giới.

Trở lại phiên hôm nay, ở nhóm năng lược, đà tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi những cổ phiếu đầu ngành dầu khí như BSR, PVD, PTV, PVC, PVS, POS,...

Về mức độ ảnh hưởng, 7/10 cổ phiếu thuộc top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index thuộc nhóm ngân hàng, bao gồm: TCB, CTG, MBB, VCB, MWG, VPB, ACB. 3 mã còn lại là VHM, VIC và HPG. Nhóm này đóng góp cho VN-Index tới 27,3 điểm tăng.

Ở chiều ngược lại, VPL, VCF, SVC, SJS, DBD, TDM, CVT... là nhóm tác động tiêu cực lên chỉ số chung nhưng không đáng kể, chỉ lấy đi gần 0,5 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư ngoại mua ròng hơn 514 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Trong đó, mã MSB của Ngân hàng TMCP Hàng Hải được mua mạnh nhất 482,5 tỷ đồng, VIX 145,6 tỷ đồng, MWG 121,6 tỷ đồng, TPB 74,8 tỷ đồng.... Ở chiều ngược lại, mã này bán mạnh HPG 115,2 tỷ đồng, VHM 112 tỷ đồng, OIL 108,5 tỷ đồng,....