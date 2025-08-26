UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức buổi làm việc với địa phương và các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.

Đây là một trong những dự án năng lượng trọng điểm, có tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, có ý nghĩa chiến lược trong đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quảng Ninh gỡ vướng mặt bằng cho dự án nhà máy điện khí LNG 2 tỷ USD. Ảnh: QMG

Theo báo cáo của UBND phường Cửa Ông, tổng diện tích thu hồi để thực hiện GPMB dự án là 41,12ha, liên quan đến nhiều hộ dân và tổ chức. Tuy nhiên, tiến độ bàn giao đất cho dự án bị ảnh hưởng do vướng mắc trong khâu bồi thường. Một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ đã đề ra. Bên cạnh đó, việc xác minh nguồn gốc đất, tình trạng xây dựng và cây trồng trước ngày 1/7/2004 cũng gây ra nhiều khó khăn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn yêu cầu phường Cửa Ông và các đơn vị liên quan rà soát các quyết định, văn bản, hồ sơ, xác định rõ phạm vi, chủ thể sở hữu để có giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, phường Cửa Ông và các đơn vị liên quan cần rà soát cơ chế hỗ trợ phù hợp, công khai phương án bồi thường, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân bị ảnh hưởng dự án. Các đơn vị hoàn thiện toàn bộ phương án, thủ tục liên quan trong tháng 9/2025 để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.

Được khởi động năm 2021 và dự kiến đưa tổ máy số 1 vào phát điện năm 2026, nhưng hiện nay Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh vẫn chưa thể khởi công. Đến thời điểm hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh mới giải phóng mặt bằng, thu hồi được 4,9ha đất.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh do Liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) - Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam và Công ty Tokyo Gas Co., Ltd - Marubeni Corporation đầu tư.

Quy mô công suất dự án là 1.500 MW (gồm 2 tổ máy phát điện, mỗi tổ máy có công suất 750 MW). Diện tích của dự án là 109,82ha, gồm 31,33 ha đất và 78,49 ha mặt nước.

Dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh sau khi hoàn thành sẽ là nhà máy điện khí LNG đầu tiên của tỉnh, góp phần thực hiện chủ trương chuyển dịch năng lượng, đóng góp 9 tỷ kWh điện/năm vào hệ thống điện quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 57.700 tỷ đồng trong vòng 25 năm.