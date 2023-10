Sau 9 tháng, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vượt 107% kế hoạch lợi nhuận năm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Secirities; TCBS) công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2023 và lũy kế 9 tháng đầu năm.

Theo công bố, lợi nhuận trước thuế của TCBS đạt 1.148 tỷ đồng, tăng 108% so với quý II/2023 và tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế của 9 tháng năm 2023 đạt hơn 2.148 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm (107%).

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 1.268 tỷ đồng, tăng 94% so với quý 2/2023 và tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ CIR ở mức 9% - giảm lần lượt 6% và 4% so với quý II/2023 và cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào tăng trưởng doanh thu vượt bậc và tối ưu hóa chi phí.

Kết quả kinh doanh quý III (nguồn: TCBS)

Xét về cơ cấu doanh thu, tại mảng môi giới chứng khoán, doanh thu nghiệp vụ môi giới và lưu ký chứng khoán đạt 160 tỷ đồng, tăng 30% so với quý liền trước nhờ giá trị giao dịch cổ phiếu qua công ty tăng 88%. Thị phần môi giới chứng khoán của Công ty tiếp tục duy trì vị trí thứ 4 với 6,8%, tăng 1,29% so với quý trước. Đây là quý thứ 3 liên tiếp TCBS có sự gia tăng mạnh về thị phần so với quý liền kề.

Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 424 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và 6% so với quý trước.

Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu 325 tỷ đồng, lần lượt tăng 45% so với quý trước và 55% so với cùng kỳ năm trước.

Một số chỉ tiêu tài chính (nguồn: TCBS)

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của TCBS đạt 38,4 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so với cuối quý 3/2022. Dư nợ vay đạt 13.142 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối quý 2/2023. Công ty luôn chú trọng đa dạng nguồn vốn huy động cho các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu nhưng vẫn đảm bảo thanh khoản và sức khỏe tài chính ổn định và bền vững qua việc duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tại 30/9/2023 đạt ~ 314% (cao hơn 1,74 lần so với mức quy định theo luật pháp là 180%).

Vốn chủ sở hữu (VCSH) tại cuối tháng 9/2023 đạt 22.960 tỷ đồng, tăng 4% so với quý II/2023. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) duy trì lần lượt ở mức 12% và 6% so với quý 2/2023.