Soi danh mục 2 quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam có giám đốc vừa lọt Forbes 30 under 30 châu Á

Hustle Fund - quỹ có trụ sở tại Thung lũng Silicon đã đầu tư vào một số startup Việt như Dat Bike, Fonos, Vietcetera.

Việt Nam có 3 đại diện được vinh danh trong danh sách những gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất châu Á năm 2021 của tạp chí Forbes. Trong đó có 2 doanh nhân thuộc lĩnh vực tài chính & đầu tư mạo hiểm là Mai Hồ - Giám đốc đầu tư Hustle Fund và Lê Hàn Tuệ Lâm - Giám đốc Nextrans Việt Nam.

Mai Hồ (trái) và Lê Hàn Tuệ Lâm là 2 đại diện của Việt Nam lọt vào Top 30 under 30 châu Á năm 2021. Ảnh: Forbes/VnExpress

Hustle Fund

Hustle là quỹ đầu tư mạo hiểm vào các startup giai đoạn đầu, ra đời năm 2017 và có trụ sở tại Thung lũng Silicon (Mỹ). Quỹ này tìm kiếm, đầu tư vào các startup tại 3 thị trường chính là Mỹ, Canada và Đông Nam Á

Tại Việt Nam, Hustle đã đầu tư vào gần 10 công ty khởi nghiệp trong nhiều mảng khác nhau, từ quảng cáo, truyền thông, thương mại điện tử, cho đến ứng dụng tiêu dùng. Dưới đây là một số startup thuộc danh mục đầu tư của Hustle tại Việt Nam.

Một số startup được Hustle Fund rót vốn tại Việt Nam. Đồ họa: Bảo Linh

Canal Circle: Canal Circle cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho hoạt động tài chính vi mô, nhằm hạn chế giấy tờ thủ công cho các tổ chức tài chính và hỗ trợ quá trình vay vốn của những người nghèo ở nông thôn.

Dat Bike: Dat Bike là thương hiệu duy nhất được Bộ Giao thông Vận tải xác nhận là xe máy điện có xuất xứ tại Việt Nam vì tự phát triển hầu hết linh kiện trên xe như pin, hệ thống điều khiển, động cơ. Startup này được sáng lập bởi cựu kỹ sư Silicon Valley Nguyễn Bá Cảnh Sơn. Dat Bike vừa công bố huy động được 2,6 triệu USD trong vòng pre-Series A do Jungle Ventures đứng đầu.

Nguyễn Bá Cảnh Sơn, nhà sáng lập và CEO Dat Bike. Ảnh: TechCrunch

Fonos: Fonos là ứng dụng sách nói có bản quyền từ các tác giả trong và ngoài nước, cùng với nội dung âm thanh chất lượng cao như các chuỗi tin tức ngắn, tóm tắt sách, bản thiền định và truyện ngủ.

Gigantec Media: Gigantec Media giúp khách hàng quản lý chiến dịch quảng cáo ngoài trời. Khách hàng có thể tìm nguồn quảng cáo, lên kế hoạch cũng như đo lường hiệu quả chiến dịch quảng cáo của mình.

Mio App (iTapHoa): Mio App là ứng dụng cộng đồng dành cho nhóm bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, cùng mua các mặt hàng tươi sống được nhập trực tiếp từ nông dân và nhà vườn, đảm bảo giá tốt nhất cho mọi người.

Vietcetera: Vietcetera là startup truyền thông có trụ sở ở TP HCM, cung cấp các nội dung bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt ở nhiều định dạng khác nhau từ các bài viết về kinh doanh, phong cách sống đến podcast. Trong vòng gọi vốn hạt giống được dẫn dắt bởi quỹ Genesia Ventures của Nhật Bản, công ty huy động được 700.000 USD. Hustle Fund cũng tham gia vòng đầu tư này.

Nextrans

Nextrans là quỹ đầu tư mạo hiểm hướng đến các startup giai đoạn đầu của Hàn Quốc, do ông Eddy Hong sáng lập năm 2007. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2015, đến nay Nextrans đã rót vốn vào hơn 20 startup Việt, bao gồm Base; Citics; Ecomobi; Luxstay; TopCV; EcoTruck...

Một số startup được Nextrans rót vốn tại Việt Nam. Đồ họa: Bảo Linh

Base: Base là đơn vị tiên phong ở Việt Nam cung cấp phần mềm dịch vụ SaaS (Software as a Service), cho phép kết nối các ứng dụng công nghệ vào quản trị và điều hành doanh nghiệp. Mới đây, tập đoàn FPT công bố mua lại phần lớn cổ phần của startup này nhằm hoàn thiện hệ sinh thái chuyển đổi số. Base được sáng lập bởi cựu sinh viên Stanford và Forbes 30 under 30 Việt Nam 2016 Phạm Kim Hùng, chính thức ra mắt thị trường vào năm 2017.

Citics: Nền tảng công nghệ bất động sản Citics do Trần Minh Long thành lập vào tháng 11/2018. Trước đó, ông Long có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và là Giám đốc điều hành khu vực miền Nam của CenGroup. Ông Long từng lọt vào danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi tiêu biểu (30 under 30) năm 2018 do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.

Ngoài ông Long, đội ngũ lãnh đạo của Citics cũng bao gồm 2 gương mặt khác từng lọt vào Top 30 under 30 là ông Nguyễn Hải Ninh – nhà sáng lập và cựu CEO The Coffee House và Phạm Anh Đức – nhà sáng lập startup y tế ViCare. Tháng 3 năm nay, startup này công bố huy động được 1 triệu USD trong vòng pre-series A từ một nhóm các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, bao gồm Vulpes Investment Management, Nextrans và TheVentures.

Đội ngũ lãnh đạo Citics. Ảnh: Citics

Ecomobi: Ecomobi là nền tảng trung gian kết nối thương mại điện tử xã hội ở khu vực ở Đông Nam Á. Ra đời năm 2016, Ecomobi hợp tác với các nhà xuất bản và thúc đẩy thương mại thông qua các nền tảng truyền thông xã hội đa chiều như Facebook, YouTube, Zalo và Instagram.

Luxstay: Được thành lập cuối năm 2016 bởi ông Nguyễn Văn Dũng – nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Netlink, Luxstay là nền tảng trực tuyến kết nối các chủ nhà với người có nhu cầu thuê nhà ngắn hạn, trong đó có khách du lịch hoặc người kinh doanh.

TopCV: TopCV thành lập từ năm 2015 với sản phẩm ban đầu là nền tảng hỗ trợ người dùng tạo CV Online, cung cấp kho dữ liệu hàng trăm mẫu CV phù hợp cho mọi vị trí, ngành nghề. Nền tảng này còn xây dựng kênh việc làm nhằm kết nối các ứng viên với nhà tuyển dụng. Theo đó, dữ liệu thu thập từ CV sẽ được hệ thống phân tích, đưa ra gợi ý về công việc phù hợp và được nhà tuyển dụng chủ động tiếp cận.

EcoTruck: EcoTruck là công ty công nghệ tương tự như Uber hay Grab, nhưng dành cho lĩnh vực vận tải hàng hoá bằng xe tải, xe container. Ngoài ra, công ty cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến logistics như đặt hãng tàu, thủ tục hải quan, kho bãi, giao nhận hàng nội địa, quốc tế.