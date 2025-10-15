Tài chính nông nghiệp

Có bao nhiêu sản phẩm đã được Quảng Ngãi công nhận đạt Ocop 4 sao trong đợt 1/2025?

Công Xuân
15/10/2025 12:40 GMT +7
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã ký quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt Ocop 4 sao đợt 1 năm 2025 cho 6 chủ thể ở Quảng Ngãi.

Sáng 15/10, theo thông tin PV Etime, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã ký quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt Ocop 4 sao đợt 1 năm 2025 cho các chủ thể ở Quảng Ngãi.

1 sản phẩm được công nhận đạt Ocop.Ảnh: CX 

Theo đó trong đợt này, có 7 sản phẩm của 6 chủ thể ở các địa phương là phường Cẩm Thành, đặc khu Lý Sơn và các xã Bình Sơn, Thọ Phong, và Trà Bồng, được công nhận đạt Ocop 4 sao.

Cụ thể là sản phẩm Thịt bò khô Thu Ba; Lục bình gốm Mỹ Thiện; Đông trùng hạ thảo khô Sonita; Cao tỏi đen; Tỏi đen Lý Sơn DORI; Tỏi Lý Sơn DORI và Nhang quế Trà Bồng.

Chất lượng, bao bì, nhãn mác và bộ nhận diện thương hiệu của các sản phẩm OCOP ở Quảng Ngãi ngày càng phong phú, đa dạng.Ảnh: CX

Được biết tính đến tháng 9/2025, tỉnh Quảng Ngãi có 642 sản phẩm đã được công nhận Ocop còn thời hạn, trong đó có 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao, 48 sản phẩm đạt 4 sao và 592 sản phẩm đạt 3 sao.

Chương trình Ocop đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực, đồng bộ trong sản xuất, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn của tỉnh.Ảnh: CX

Theo chính quyền Quảng Ngãi thời gian qua, chương trình Ocop đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực, đồng bộ trong sản xuất, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn của tỉnh.

Chất lượng, bao bì, nhãn mác và bộ nhận diện thương hiệu của các sản phẩm OCOP ở Quảng Ngãi ngày càng phong phú, đa dạng.

Một buổi xem xét,đánh giá sản phẩm Ocop của cấp thẩm quyền Quảng Ngãi.Ảnh: CP 

Bên cạnh đó thị trường tiêu thụ của các sản phẩm Ocop của tỉnh cũng được mở rộng, không chỉ gói gọn trong địa phương mà đã vươn đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

