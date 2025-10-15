Đà Nẵng: Liên tiếp xử phạt các cơ sở kinh doanh hàng giả, hàng lậu và không rõ nguồn gốc

Ngày 15/10, Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cho biết, vừa liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định về nguồn gốc xuất xứ và giả mạo nhãn hiệu trên địa bàn.

Theo đó, ngày 30/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10, Chi cục QLTT TP Đà Nẵng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh L.T.M tại xã Thăng Điền, phát hiện cơ sở đang bày bán 3.040 sản phẩm bánh, kẹo không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 7,015 triệu đồng. Đội QLTT số 10 đã lập biên bản, xử phạt 8 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa theo quy định pháp luật.

Đội QLTT số 10, Chi cục QLTT TP Đà Nẵng phát hiện cơ sở đang bày bán 3.040 sản phẩm bánh, kẹo không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: T.T

Tại quận Ngũ Hành Sơn, Đội QLTT số 4 cũng vừa xử phạt 55 triệu đồng đối với một cơ sở kinh doanh trên đường Võ Nguyên Giáp về hành vi “trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu”. Đoàn kiểm tra thu giữ 52 đôi dép giả nhãn hiệu CROSC và 60 áo thun giả nhãn hiệu NIKE, tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 39 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa giả đã bị buộc tiêu hủy.

Đội QLTT số 4 phát hiện cơ sở kinh doanh có hành vi “trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu”. Ảnh: T.T

Trong khi đó, Đội QLTT số 7 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Shop Gấu bông đồ chơi trẻ em tại phường Hương Trà, phát hiện 305 sản phẩm đồ chơi và gấu bông không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá gần 33 triệu đồng. Cơ sở bị xử phạt 11 triệu đồng và toàn bộ hàng hóa bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định.

Đội QLTT số 7 phát hiện 305 sản phẩm đồ chơi và gấu bông không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: T.T

Theo Chi cục QLTT TP Đà Nẵng, thời gian tới, các đội QLTT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như thực phẩm, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, hàng tiêu dùng thiết yếu. Bên cạnh đó, lực lượng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng thị trường hàng hóa lành mạnh, minh bạch.

