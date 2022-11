SSI Research dự báo "ông lớn" ngành thép Hòa Phát (HPG) lỗ ròng 270 tỷ đồng trong quý 4/2022

SSI Research đã hạ dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2022 HPG xuống mức 10,2 ngàn tỷ đồng, giảm 16% so với ước tính đầu tháng 11, tương ứng với khoản lỗ ròng 270 tỷ đồng trong quý 4/2022.

Hòa Phát đóng đóng lò cao ở Dung Quất, Hải Dương

Theo cập nhật mới nhất, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) trong tháng 10 giảm đáng kể xuống 210 nghìn tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Theo đó sản lượng xuất khẩu và tiêu thụ nội địa trong tháng lần lượt giảm 73% và 44% so với cùng kỳ.

Sản lượng tiêu thụ phôi thép, ống thép và thép mạ kẽm cũng giảm lần lượt 92%, 21% và 40% so với cùng kỳ, xuống lần lượt 15 nghìn tấn, 57 nghìn tấn và 27 nghìn tấn trong tháng 10. Mặt khác, sản lượng tiêu thụ HRC trong tháng 10 vẫn duy trì ở mức cao 269 nghìn tấn (tăng 30% so với cùng kỳ) nhưng có thể giảm trong thời gian tới do nhu cầu tiêu thụ thép dẹt thành phẩm suy yếu. Theo đó, căn cứ trên sản lượng tiêu thụ, hiệu suất hoạt động của các lò cao của HPG trong tháng 10 đạt gần 70%.

Được biết, HPG đang xem xét kế hoạch tạm thời tạm dừng khoảng 4 lò cao tại Khu liên hợp Hải Dương và Khu liên hợp Dung Quất từ tháng 11 để giảm lượng hàng tồn kho và cắt giảm chi phí hoạt động. Công ty hiện có 7 lò cao với tổng công suất trên 8 triệu tấn/năm.

Theo ban lãnh đạo, chi phí đóng cửa và mở lại mỗi lò cao vào khoảng 40 tỷ đồng và mất từ 5-7 ngày để khởi động lại một lò.

Do đó, mối lo ngại chính trong thời gian tới là nhu cầu thép giảm nhanh ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu, hơn là bản thân việc đóng cửa lò cao. Việc đóng cửa các lò cao có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy quan điểm thận trọng của ban lãnh đạo về triển vọng thị trường thép trong tương lai.

Dự báo Hòa Phát lỗ 270 tỷ trong quý 4

Trước thông tin trên, SSI Research trong báo cáo mới đây đã hạ dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2022 HPG xuống mức 10,2 ngàn tỷ đồng, giảm 16% so với ước tính đầu tháng 11, tương ứng với khoản lỗ ròng 270 tỷ đồng trong quý 4/2022.

Trong năm 2023, SSI Research điều chỉnh giảm 14% ước tính lợi nhuận ròng xuống 10,88 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 6,6% so với cùng kỳ nhờ khoản lỗ chênh lệch tỷ giá và giá than cốc giảm.

Trước đó, công ty chứng khoán này vẫn đưa ra nhiều dự báo lạc quan về cổ phiếu HPG. Nhìn vào lịch sử dự báo, từ đầu năm 2022, SSI Research đã đưa ra 3 dự báo với quan điểm lạc quan về cổ phiếu HPG trước khi hạ khuyến nghị xuống mức trung lập vào đầu tháng này.

Đi cùng với đó, SSI Research duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 12 tháng 15.700 đồng/cổ phiếu, dựa trên P/E không đổi và EV/EBITDA lần lượt là 7,5 và 5,5 lần, với trọng số ngang bằng.

SSI Research nhận thấy chưa có nhiều yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu trong ngắn hạn trong bối cảnh thị trường bất động sản chững lại cùng với triển vọng kinh tế toàn cầu kém khả quan. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh diễn biến không thuận lợi như vậy có thể là cơ hội để những công ty hàng đầu như HPG củng cố vị thế trên thị trường trong dài hạn. Yếu tố hỗ trợ tăng giá/rủi ro giảm giá đối với khuyến nghị của SSI Research là sản lượng tiêu thụ thép và giá bán bình quân cao hơn/thấp hơn dự kiến.