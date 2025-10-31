Cuộc thi là sự kiện thường niên có quy mô toàn quốc, được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, qua đó nâng cao giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp và phát triển chuỗi giá trị bền vững.

Với định hướng chiến lược đến năm 2030, cuộc thi hướng tới trở thành chương trình trọng điểm quốc gia, đóng vai trò là nền tảng phát hiện, ươm tạo và kết nối các dự án khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp sáng tạo Việt Nam.

Năm 2025, với chủ đề “Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp bền vững”, cuộc thi tập trung khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ nông sản; hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh – thông minh – bền vững, qua đó hiện thực hóa tầm nhìn đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.





Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao tổ chức vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025.

Vòng Bán kết – cột mốc quan trọng trên hành trình tìm kiếm và ươm mầm các ý tưởng nông nghiệp đột phá – cuộc thi đã thu hút hàng trăm hồ sơ tham dự từ các cá nhân, nhóm và doanh nghiệp trên toàn quốc. Vượt qua vòng sơ tuyển, 112 dự án xuất sắc nhất đã chính thức bước tiếp Vòng Bán kết. Các dự án tập trung vào các hướng đi công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), công nghệ sinh học, tự động hóa và chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Dự án Airboots - Robot phun thuốc, gieo hạt cho lúa của Công ty Shoes AgTech với giải pháp Airboots S30 – Robot siêu nhẹ chăm sóc lúa – phun thuốc, bón phân, gieo hạt; và phiên bản mới Airboots S16S – Robot siêu nhẹ chăm sóc tôm – phun vi sinh, cho ăn và quản lý chất lượng nước.



So với các giải pháp khác đang có trên thị trường Airboots có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn như giảm lượng rác thải từ 70% - 97%, chi phí vận hành giảm và bằng 1/3 của Drone nông nghiệp, độ chính xác cao, tải trọng gấp 3 lần và đặc biệt Airboots không cần xin cấp phép bay như Drone. Cụ thể, Airboot S30 có lợi thế hơn Drone khi đi rất thấp nên ít bị tác động của gió; khi đi vào lúa có thiết bị giúp lúa rẽ ra 2 bên tránh gãy cây lúa và cây lúa dễ dàng phục hồi lại sau 2 ngày.

Ngay khi ra mắt Shoes Agtech đã có được 2 đơn hàng cho sản phẩm Airboots S30 và 10 đơn hàng cho Airboots S16S. Tại thị trường trong nước Công ty Shoes Agtech sẽ cho thuê máy Airboots S30 đối với nhóm khách hàng là các công ty dịch vụ Drone, Hợp tác xã hay các Công ty phân bón thuốc trừ sâu, Đại lý phân phối. Đối với Airboot S16S sẽ bán cho các chủ ruộng tôm thông qua các đại lý phân phối.

Airboots – Robot siêu nhẹ chăm sóc lúa và tôm có lợi thế cạnh tranh và ưu việt hơn các Drone đến 3 lần đang được kỳ vọng sẽ mang lại đột phá mới cho người trồng lúa và chủ vựa tôm.

Trong những tháng cuối 2025 và năm 2026 Shoes Agtech sẽ phát triển thêm các tính năng cho Airboot S30, và nâng cấp bản công nghiệp cho Airboot S16S. Kỳ vọng từ 2026 -2027 công ty sẽ có đơn hàng từ 500 -1000 chiếc Airboot S16S. Cụ thể trong quý I/2026 công ty sẽ bán ra được 100 chiếc Airboots S16S với doanh thu khoảng 500.000 USD; và kỳ vọng doanh thu cả năm 2026 sẽ đạt 2,5 triệu USD.

Trả lời câu hỏi của Ban giám khảo, nhà sáng lập Shoes Agtech – PGS. TS. Vũ Ngọc Ánh cho biết chi phí sản xuất sản phẩm chỉ chiếm khoảng 30% giá thành sản phẩm, trọng tâm của giá nằm ở bằng sáng chế. Airboots hoạt động hiệu quả và tiết kiệm hơn Drone khi chỉ dùng 1 pin trong khi Drone dùng đến 3 pin. Ước tính đối với Airboots S16S chủ ruộng tôm có thể thu hồi vốn sau 1 vụ, trung bình khoảng 1,5 năm chủ ruộng tôm có thể hoàn vốn khi đầu tư máy Airboots S16S.

Shoes Agtech đã được các quỹ đầu tư định giá 2,5 triệu USD (năm 2024). Nhà sáng lập của Shoes Agtech dự kiến giá trị của công ty sẽ tăng lên 8,5 triệu USD trong năm tới và công ty có kế hoạch bán ra 10% vốn, tương ứng 850.000 USD. Công ty đã có quỹ đầu tư và đang ở vòng thứ 3 gọi vốn.

Shoes Agtech được sáng lập bởi PGS.TS Vũ Ngọc Ánh, người từng có thời gian dài nghiên cứu tại Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu.





Ngoài Airboots, đến với vòng bán kết cuộc thi còn có những sản phẩm nổi bật phục vụ truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm như: Checkee – Giải pháp truy xuất nguồn góc sản phẩm, hàng hóa nông sản. Đây là nền tảng số hóa, quản lý trang trại thông minh, và truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng nông sản theo thời gian thực hiệu quả và minh bạch. Hay vinaTRACE – Nền tảng Blockchain truy xuất nguồn gốc đa ngành, hiện đang là đối tác của Công ty Cà phê thuộc Binh đoàn 15; hay nhóm sản phẩm chiết xuất từ Sâm, hay vỏ quả thanh long để làm ra các sản phẩm chăm sóc da, làm đẹp….