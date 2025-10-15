Chuyên gia Nhật Bản nói điều bất ngờ về ngành bán dẫn Việt Nam và "chìa khoá" phát triển nhân lực

Tại họp báo với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam”, Giáo sư Usagawa Tsuyoshi - Chuyên gia hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực chất bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực, cố vấn đặc biệt của Trường Đại học Việt Nhật, đã có những chia sẻ hết sức cụ thể trong phát triển ngành bán dẫn và những kinh nghiệm cần cho Việt Nam.

Theo Giáo sư Usagawa Tsuyoshi, Việt Nam đang ở thời điểm thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Hiện Việt Nam mới có hơn 40 doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị bán dẫn, tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Các doanh nghiệp này phần lớn tham gia ở các khâu: thiết kế, nghiên cứu-phát triển, đóng gói-thử nghiệm,…Việt Nam cần mở rộng ở những công đoạn phức tạp hơn.

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam tổ chức buổi họp báo với sự tham gia của các chuyên gia về lĩnh vực bán dẫn. Ảnh JICA

Việt Nam có lợi thế về dân số trẻ, nền tảng toán – khoa học tốt và tinh thần ham học hỏi. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, Việt Nam cần xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn, bao gồm thu nhập cạnh tranh, cơ hội nghiên cứu và cảm hứng cống hiến

Giáo sư Usagawa Tsuyoshi dẫn chứng kết quả một khảo sát gần đây tại Nhật Bản cho thấy, chỉ riêng 8 tập đoàn hàng đầu của nước này đã cần tới khoảng 40.000 kỹ sư bán dẫn mới trong vòng 10 năm tới, tương đương 20.000 người mỗi 5 năm. Con số này phản ánh nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn ở Nhật Bản. Điều này cũng xảy ra tương tự ở các nền kinh tế công nghiệp khác.

Theo ông Usagawa, công nghiệp bán dẫn đòi hỏi chuỗi kiến thức đa ngành, từ vật lý, hóa học, khoa học vật liệu đến trí tuệ nhân tạo và quản trị công nghệ. Vì vậy, mô hình hợp tác liên ngành và quốc tế là chìa khóa để đào tạo nhân lực “thực chiến”.

Ông Usagawa cho rằng Việt Nam nên tiến nhanh vào công nghệ đóng gói tiên tiến 3D và thiết kế vi mạch thế hệ mới, thông qua hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản để chuyển giao công nghệ và tri thức.

Các chuyên gia tại họp báo cũng đưa ra nhận định: mô hình hợp tác “đại học-doanh nghiệp-viện nghiên cứu” là chìa khóa giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực bán dẫn một cách bền vững. Việc liên kết đào tạo, học tập thông qua dự án và thực hành tại doanh nghiệp được xem là giải pháp hiệu quả để sinh viên có thể làm việc ngay sau khi ra trường.