Cảng Cam Ranh lần đầu đạt 3 triệu tấn hàng

Ngày 20/10, Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ đón tấn hàng thứ 3 triệu thông qua Cảng Cam Ranh năm 2025.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, năm 2025 là một năm nhiều thách thức nhưng cũng đầy tự hào đối với đơn vị. Tính đến ngày 30/9, cảng đã đón 653 lượt tàu, trong đó có 16 tàu quốc tế.

Cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đón những chuyến tàu.

Doanh thu 9 tháng đạt 176 tỷ đồng, tăng 36% so cùng kỳ năm 2024; dự kiến đến cuối năm sẽ giữ mức tăng trưởng ổn định. Sản lượng hàng hóa đạt 3 triệu tấn, tăng 51% so cùng kỳ và vượt kế hoạch cả năm. Dự kiến, đến hết năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 3,7 triệu tấn, tăng 53% so năm trước.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh cho biết, đây là lần đầu tiên Cảng Cam Ranh đạt cột mốc thông qua 3 triệu tấn hàng hóa trong năm. Cột mốc đặc biệt này không chỉ mang ý nghĩa về mặt sản lượng mà còn ghi nhận dấu ấn phát triển quan trọng trong chặng đường 34 năm xây dựng và phát triển cảng. Trong năm 2025, cơ cấu nguồn hàng thông qua cảng vẫn tập trung vào đá xây dựng và dăm gỗ.

Trong đó, hàng dăm gỗ đạt 735.072 tấn, sản lượng tương đương cùng kỳ năm trước; hàng đá xây dựng đạt hơn 1,3 triệu tấn, tương đương 285,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 154,1% kế hoạch năm.