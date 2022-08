Startup về điều hòa không khí giành giải quán quân Startup Wheel 2022

Vượt qua top 10 startup Việt trong vòng chung kết gay cấn, Benkon - Startup giải pháp thông minh cho điều hoà không khí đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân sau những nỗ lực chinh phục Hội đồng Ban Giám khảo uy tín.

Trải qua chặng đường 10 năm - Startup Wheel với quy mô quốc tế đã thu hút sự tham gia của gần 11,000 dự án trong nước và hơn 600 dự án quốc tế; sự đồng hành của hơn 100 đối tác Việt Nam, hơn 70 đối tác quốc tế. Điều đặc biệt năm nay đã có sự tham gia của 106 vị giám khảo từ cuộc thi Sơ khảo cho đến Chung kết. Tất cả đều là các doanh nhân lớn của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, hay các chuyên gia nổi tiếng quốc tế và Đại diện các Quỹ đầu tư, các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Ban giám khảo Chung kết Startup Wheel 2022

Quán quân Benkon xuất sắc “chinh phục" Hội đồng ban giám khảo



Cuộc thi Startup Wheel 2022 được thiết kế đặc biệt như một chương trình tăng tốc khởi nghiệp kéo dài 6 tháng trên khắp Việt Nam. Các Startup tham gia cũng vô cùng đa dạng trên các lĩnh vực: AI, Big Data, SaaS, IoT, Fintech, Edutech, Agritech,... Trong 2 ngày 25 & 26/08/2022 diễn ra tranh tài sôi nổi của Top 50 Bảng Việt Nam và Top 50 Bảng quốc tế trước Hội Đồng BGK bao gồm các Nhà đầu tư, Doanh nhân và Chuyên gia của Hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo.

Giải nhất Benkon

Benkon được sáng lập bởi ông Trương Minh Đạt là một startup công nghệ xanh cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng và quản lý điều hoà dành cho doanh nghiệp. Startup này chinh phục 10 Giám khảo nổi tiếng, uy tín nhờ vào việc giải bài toán tiết kiệm năng lượng.



Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO lần đầu tiên đảm nhận vai trò BGK tại Startup Wheel, chia sẻ: "Cách đây 30 năm, tôi cũng một là nhà khởi nghiệp. Trải nghiệm từ những xây dựng từng bước, tôi muốn chia sẻ đến các bạn Startup không có doanh nghiệp nào có thể bùng phát ngay được, mình phải bước từng bước xây dựng hệ thống của mình để chúng ta có thể phát triển. 30 năm sau các doanh nghiệp mới thành đạt và tôi mới đứng trên sân khấu hôm nay, chương trình này mới 10 năm thôi các bạn còn rất nhiều cơ hội. Về mặt kiến thức, công nghệ, các bạn có điều kiện hơn so với thời kỳ 30 năm trước của chúng tôi.

Chúng tôi có những bài học từ các thương hiệu, ngoài việc tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, thì còn M&A các doanh nghiệp lớn của trong và ngoài nước, như Kem Wall cách đây năm 2006 chỉ có giá trị khoảng 1 triệu đô la nhưng nay được các nhà đầu tư đánh giá 400 triệu đô, gấp 400 trăm lần; Dầu Tường An, thời điểm đó doanh số khoảng hơn 3000 tỷ, sau hơn 4 năm doanh số hơn 8000 tỷ, gấp 8 lần. Tôi muốn động viên các startup, chúng ta phải có hoài bão, phải tự tin chúng ta mới thành công được. Chúng tôi là doanh nghiệp lớn, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho các bạn để các bạn đi xa hơn và tránh rủi ro…"

Bà Trương Lý Hoàng Phi chia sẻ: "Tipping Point (Điểm bùng phát) xuất phát từ hai điểm: Thứ nhất, chúng ta phải tăng cường nội lực của mình, làm những việc nhỏ, bình thường một cách tốt nhất, tốt hơn mỗi ngày. Và cái điều thứ hai, khi chúng ta có đủ nội lực thì những bù đắp bên ngoài sẽ góp phần tạo ra "Tipping Point" của mình." Đến với năm nay, tôi chỉ là một người cỗ vũ động viên, kết nối các nguồn lực từ các chuyên gia, doanh nhân, tập đoàn, doanh nghiệp, và tôi nghĩ rằng bản thân có thể kết nối được nhiều như vậy là nhờ vào đội ngũ BTC chương trình.

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động chia sẻ: "Một thông điệp mà tôi muốn gửi gắm đến các bạn startup, tôi nhớ năm 2003 khi tôi đang ấp ủ một ý tưởng thành lập Thế giới di động, tôi đã đem nó trình bày với những người gạo cội trong ngành, tất cả họ đều cho rằng tôi sẽ phá sản trong vòng 6 tháng. Chính vậy, nếu các bạn bị từ chối, không thành công trong ngày hôm nay thì các bạn vẫn sẽ có thể thành công, thành công hơn các bạn thành công là được giải nhất trong ngày hôm nay".

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình chia sẻ: Tôi rất vui vì sự phát triển của đội ngũ khởi nghiệp Việt Nam, và tôi tin năng lực của các bạn khi người Việt Nam có tố chất sáng tạo rất mạnh mẽ. Tôi cũng xin chia sẻ, trong bảng xếp hạng quốc gia về đổi mới sáng tạo, Việt Nam hiện tại đang đứng số 1 trong những nước có mức thu nhập trung bình thấp, và đây là một điều rất đáng tự hào của chúng ta và vị trí đó sẽ dần dần nâng lên nhờ vào nỗ lực khởi nghiệp của các bạn Startup trẻ.

Lần đầu tiên tham gia Startup Wheel, ông Trương Quốc Hùng - Tổng Giám đốc VinBrain chia sẻ: Đầu tiên, tôi rất cảm ơn Ban Tổ chức ngày hôm nay, tôi rất vui khi được tham gia cùng tình thần khởi nghiệp, tinh thần của những bạn trẻ, những sáng tạo, đây cũng là nền tảng của một đất nước, một xã hội. Nhân dịp Startup Wheel ngày hôm nay, tôi có ba chữ để tặng tất cả BGK, các bạn tham gia: Thứ nhất, mình phải tạo ra một ảnh hưởng, giá trị cho xã hội; thứ hai, mình phải tạo ra một giá trị khác biệt để sinh tồn; thứ ba khi là một công ty công nghệ cần phải nghĩ đến những phương án trường tồn trong đó quản lý rủi ro của Startup là một điều tất yếu.

Cũng là lần đầu tiên tham gia Startup Wheel, ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Cố vấn Chính phủ Úc chia sẻ: Thật ra đây là lần đầu tiên tôi "chui ra khỏi hang", từ khi trở về nước, tôi không nhận lời bất kỳ sự kiện nào vì tôi nghĩ rằng mình không có gì để chia sẻ với mọi người. Lý do tham gia cùng Startup Wheel là do cơ duyên được sự mời hỗ trợ từ Phi, hi vọng trong buổi hôm nay tôi có một ít kinh nghiệm sẽ giúp cho các bạn Startup.

Một gương mặt quen thuộc với Startup Wheel, bà Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Hiệp hội đầu tư Thiên thần Đông Nam Á cho biết: Khởi nghiệp là phải vui, phải dấn thân tới cùng, bản thân tôi là một người thích vui, thích làm hết mình nên tôi nhận lời tham gia cùng Startup Wheel. Trong danh mục đầu tư gồm 24 công ty của tôi, chỉ có 3 công ty là sáng giá và các bạn còn lại gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên nếu là một nhà sáng lập tốt, tôi vẫn lựa chọn đồng hành để có những khởi nghiệp tiếp theo. Do vậy, thật sự rất quan trọng trong khởi nghiệp là bạn phải dấn thân, dũng cảm, các nhà đầu tư sẽ sẵn sàng dũng cảm cùng các bạn.