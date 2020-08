Startup xe đạp in 3D đầu tiên của vợ chồng bà Lê Diệp Kiều Trang gọi thành công 25 triệu USD

Startup làm xe đạp in 3D siêu nhẹ của vợ chồng bà Lê Diệp Kiều Trang mới đây đã gọi thành công 25 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B.

Kể từ khi được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của công ty công nghệ in 3D Arevo, ông Sony Vũ - chồng bà Lê Diệp Kiều Trang - cựu CEO Misfit có nhiều việc phải làm.

Arevo đã triển khai chiến dịch gọi vốn cộng đồng cho chiếc xe đạp Superstrata – một sản phẩm ứng dụng công nghệ in 3D của hãng.

Bà Lê Diệp Kiều Trang

Và startup này đã hoàn thành vòng gọi vốn Series B trị giá 25 triệu USD, dẫn đầu bởi Defy Partners và GGV Capital, cùng với sự tham gia của Khosla Ventures, Alabaster và một số nhà đầu tư khác...

Đây là thành tích rất ấn tượng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang khiến nền kinh tế toàn cầu nói chung và giới startup nói riêng lao đao.

Sau khi bán lại Misfit, Sonny Vũ cùng vợ ông Lê Diệp Kiều Trang – cựu CEO Go-Viet đã thành lập quỹ đầu tư mang tên Alabaster.

Sonny Vũ được một nhà đầu tư của Arevo giới thiệu về công ty năm 2019 và ban đầu gia nhập với tư cách cố vấn, sau đó nhanh chóng được bổ nhiệm làm CEO. Vợ chồng Sonny Vũ cũng đầu tư vào startup này.

Theo cựu CEO Misfit, ban đầu ông có ý định khởi nghiệp riêng nhưng sau đó bị thu hút bởi tiềm năng của Arevo.

Sony Vũ từng nói: "In 3D thường tạo ra mọi thứ từ từ và với số lượng nhỏ. Nhưng với công nghệ của Arevo, bạn có thể tạo ra nhiều thứ khá nhanh chóng".

Bà Lê Diệp Kiều Trang và chồng là ông Sonny Vũ đang đầu tư và điều hành startup Arevo.

Arevo được sáng lập vào tháng 5/2013, bởi Hemant Bheda (hiện giữ ghế Chủ tịch) và Wiener Mondesir (Giám đốc công nghệ), là một công ty có trụ sở tại Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực khoa học vật liệu, phần mềm thiết kế và robot nhằm thúc đẩy sản xuất các sản phẩm sợi carbon quy mô lớn.

Sau khi rót vốn vào Arevo, ông Sonny Vũ giữ vai trò CEO của công ty này.

Một số công ty đang cố gắng đưa in 3D vào ngành công nghiệp nặng và sản xuất quy mô lớn. Relativity đã huy động được 140 triệu USD trong vòng gọi vốn gần nhất để chế tạo tên lửa bằng máy in 3D. Velo3D là nhà cung cấp máy in 3D cho SpaceX và hiện tại Arevo có 34 triệu USD cho nỗ lực mở rộng quy mô.

Tất nhiên, những khoản đầu tư này đều vô cùng "nhỏ bé" nếu so với con số 438 triệu USD mà Desktop Metal đã huy động được cho công nghệ in 3D của mình.

Hình ảnh mô phỏng xe 3D

Avero được đánh giá là hội tụ được ba mũi nhọn bao gồm: internet tiêu dùng, doanh nghiệp và công nghệ thông minh.

Đồng thời, Arevo được dẫn dắt bởi một đội ngũ giàu kinh nghiệm với nền tảng công nghệ vững chắc và bí quyết sản xuất in 3D trên quy mô lớn, sẵn sàng cung cấp các sản phẩm đột phá với giá cả cạnh tranh.

Arevo đang chứng minh công nghệ của mình với ý tưởng về chiếc xe đạp Superstrata với các cơ sở sản xuất tại Việt Nam. "Chúng tôi chế tạo chiếc xe đạp này nhằm mục đích có thể tạo ra những hình dạng phức tạp ở quy mô khá lớn", Sonny Vũ nói.

Không giống như các công ty khác bán máy in 3D của họ cho các nhà sản xuất, Arevo dự định bán các bộ phận vì không phải ai cũng đủ tài chính để mua một chiếc máy.

Với giá từ 1-1,4 triệu USD, đây có thể là trở ngại lớn với những công ty muốn bắt đầu sử dụng máy in 3D. Bên cạnh chi phí, Sonny Vũ cũng cho rằng điểm yếu của các công ty là quá trình xử lý sau sản xuất để hoàn thiện các sản phẩm.

Hình ảnh xe Superstrata trên trang gọi vốn cộng đồng Indiegogo. Ảnh: Indiegogo

Việc đưa Sony Vũ lên vị trí giám đốc điều hành cùng với nguồn vốn vừa huy động được đánh dấu một chương mới cho Arevo - công ty có vị CEO thứ ba kể từ khi thành lập. Hai năm trước, Jim Miller, người từng làm việc cho Amazon và Google, được giao trọng trách điều hành công ty.

Việc bổ nhiệm Miller đúng thời điểm Arevo gọi vốn thành công 12,5 triệu USD do Asahi Glass dẫn đầu, với sự tham gia của Sumitomo Corp., Leslie Ventures và Khosla Ventures. Miller đã tham gia hợp tác với Studio West trong việc thiết kế chiếc xe đạp Superstrata của hãng.

Về chiếc xe Superstrata, bà Lê Diệp Kiều Trang giới thiệu: Mỗi chiếc xe Superstrata được in 3D liền mạch để vừa làm quen với hình ảnh và cách đạp xe của từng người. Mỗi khung hình sẽ được làm vừa cho từng người, dù thấp hay cao.

"Xe đạp của chúng tôi, tôi được sản xuất bằng công nghệ laser và robot, do đội ngũ chuyên viên tốt nghiệp tiến hành sáng tạo và vận hành, để tạo khung xe đạp carbon fiber nguyên khối đầu tiên trên thế giới. Nghĩa là không sử dụng vít, không kết nối và không dán, chỉ là một khối sợi carbon chuẩn công nghiệp, làm từ hợp chất tổng hợp đẳng cấp nhất so với tất cả các loại xe đạp có mặt trên thị trường. Khung xe nhẹ nhàng đến mức nó nhẹ hơn cả 2 chai nước", bà Lê Diệp Kiều Trang nói.

Theo Indiegogo, Superstrata nặng chưa tới 1,3 kg - tương đương những chiếc xe đua hiện tại có giá cả chục nghìn USD và tương đương với khối lượng của chiếc Macbook Air 13 (1,25kg). Độ cứng của bộ phận cấu thành lên khung xe gấp 61 lần thép và 15 lần Titanium.

Theo Arevo, công ty hiện mở bán hai phiên bản, một bản tiêu chuẩn với giá 2.799 USD và một chạy bằng điện giá 3.999 USD, cao mức gấp đôi so với mặt bằng chung của xe sợi carbon có mặt trên thị trường.

Superstrata, xe đạp in 3D sẽ được in với kích thước phù hợp cho từng chiều cao và cân nặng của người đặt mua trong thời gian đầu. Công ty nói rằng sẽ có hơn 500.000 lượt thiết lập theo chiều cao, cân nặng, chiều dài tay và chân của khách hàng, cũng như vị trí ngồi ưa thích và mức độ cứng của khung.

Đối với phiên bản điện, công suất động cơ được Superstrata công bố đạt 250W và có thể tăng lên 350W. Trọng lượng 11kg của xe (1,27kg đối với bản tiêu chuẩn) nhẹ hơn hầu hết các đối thủ cạnh tranh, nhẹ hơn 1kg so với Gogoro Eeyo 1, nhẹ hơn 8kg so với VanMoof S3 và chỉ nặng hơn 700g so với xe gấp Hummingbird.

Nếu mọi thứ theo kế hoạch, Arevo sẽ cung cấp những chiếc xe đạp Superstrata đầu tiên vào tháng 12 năm nay. Công ty sẽ sản xuất 500 chiếc xe trong đợt đầu tiên, in 3D ở Mỹ và Việt Nam.

“Với Superstrata, công ty cuối cùng cũng đã thực hiện thành công sản phẩm, kể từ năm 2013. Đây là một chiếc xe đạp đẹp từ đầu đến cuối, toàn bộ dây chuyền sản xuất bằng khuôn sợi carbon và khép kín. Bằng việc này, Superstrata hứa hẹn sẽ tăng trưởng lên hàng nghìn chiếc trong thời gian sớm nhưng cũng đứng trước thách thức mạnh mẽ của ngành công nghiệp xe đạp. Nếu sản xuất không kịp tiến độ, Arevo sẽ có những chuỗi cung ứng để xoay vòng”, ông Sony Vũ nói.