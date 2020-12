Sức hút từ The Ruby Hạ Long, viên ngọc xanh bên bờ di sản

Từng bước chuyển mình cùng sự phát triển vượt bậc của Quảng Ninh trong 5 năm trở lại đây, Hạ Long ngày nay và tương lai mang trong mình vị thế của một biểu tượng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ về diện mạo và tiềm năng phát triển.

Với sự biến động của thị trường bất động sản kể từ đầu năm 2020, nguồn cung đang giảm mạnh, trong khi nguồn cầu vẫn lớn, sự xuất hiện của The Ruby Hạ Long đã tạo nên hấp lực cho thị trường về một tài sản có tiềm năng sinh lời dài hạn.

Đặc biệt, khi bức tranh hạ tầng tại Hạ Long không ngừng được hoàn thiện, những dự án đón đầu vị trí trung tâm mới như The Ruby Hạ Long sẽ hưởng lợi lớn, nơi sẽ dần hình thành thêm các dự án có quy mô.

Theo nhận định của các nhà đầu tư lâu năm, The Ruby Hạ Long không chỉ có tiềm năng tăng giá theo từng giai đoạn hoàn thiện. Dự án còn gia tăng giá trị nhờ tốc độ tăng trưởng bất động sản khu vực này. Cùng với việc không ngừng nâng cấp hạ tầng của TP.Hạ Long. Dự án được xem là lựa chọn an cư lý tưởng và đầu tư chắc thắng cho các khách hàng biết nắm bắt thời cơ đúng lúc.

Phối cảnh dự án The Ruby Hạ Long

Tiêu chuẩn sống mang đẳng cấp quốc tế

Nằm trên trục đường Trần Thái Tông – cửa ngõ kết nối khu Hòn Gai tới trung tâm kinh tế mở rộng mới của Hạ Long với cầu Cửa Lục 3, hai tòa tháp The Ruby Hạ Long trở thành điểm nhấn mang tính biểu tượng trên dòng chảy phát triển thịnh vượng, đánh dấu sự chuyển mình "thay da đổi thịt" của một trong những tâm điểm mới của Hạ Long bên cạnh Hòn Gai và Bãi Cháy.

The Ruby Hạ Long là tổ hợp chung cư, khách sạn, dịch vụ, thương mại do Công ty CP Đầu tư Sinh thái Đại Dương đầu tư. Dự án được xây dựng tại lô đất KS2, KĐT Cao Xanh - Hà Khánh A, phường Cao Xanh, TP.Hạ Long.

The Ruby Hạ Long tựa như viên ngọc đầy kiêu hãnh vươn cao giữa bầu trời di sản.

Sở hữu vị trí vàng hiếm hoi còn sót lại tại lõi đô thị cổ Hạ Long, đồng thời là tâm điểm tiên phong đô thị mới trong tương lai, The Ruby Hạ Long sẽ đón trọn những làn sóng phát triển của thành phố và trở thành tâm điểm của vùng trung tâm mới, nơi mọi tiện ích sống, nghỉ dưỡng hàng đầu miền Bắc.



Từ vị trí giao thông thuận tiện này, chủ sở hữu của các căn hộ tại dự án có thể di chuyển dễ dàng tới các cơ quan hành chính, chợ, bệnh viện, trường học, các khu vui chơi giải trí… một cách dễ dàng và thuận lợi.

Có quy mô 1109 căn hộ, 130 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao trên tổng số 2 tòa tháp cao 35 tầng, với 100% căn hộ có tầm view Panorama hướng Vịnh, The Ruby Hạ Long tựa như viên ngọc đầy kiêu hãnh vươn cao giữa bầu trời di sản.

Liên kết vùng của dự án The Ruby Hạ Long

Được thiết kế cảnh quan bởi West Green Design, đơn vị thiết kế uy tín hàng đầu Canada, The Ruby Hạ Long đi theo tư duy quốc tế, theo đuổi triết lý về sự kết hợp hài hoà giữa ba yếu tố: Sự hiện đại, không gian thân thiện và bản sắc địa phương. Được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của vịnh xanh, những nét phác họa đầu tiên của The Ruby Hạ Long là đường cong nhẹ nhàng và bắt mắt từ những làn sóng biển, đem lại cảm giác cả không gian như hòa nhập với thiên nhiên và đại dương xanh.

Sống sang trọng, nghỉ dưỡng đẳng cấp

Không chỉ nổi bật với vị trí cực kỳ đắc địa, sở hữu tầm view triệu đô mà còn nổi bật với chuỗi gần 50 tiện ích trong nhà và ngoài trời tiêu chuẩn 5 sao đỉnh cao. Sở hữu căn hộ tại đây, mỗi ngày trôi qua đều trở nên hoàn hảo khiến bạn cảm nhận như sống tại một kỳ nghỉ dưỡng dài vô tận.

Dự án tích hợp hệ thống tiện ích cao cấp, hiện đại sẽ đáp ứng tối đa mọi nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, thư giãn của cư dân như: Bể bơi vô cực, bể bơi trẻ em, quầy bar, ghế nằm thư giãn, vườn thiền, phòng tập gym, khu gym ngoài trời, khu vui chơi trẻ em…

Bể bơi vô cực

Khu vui chơi trẻ em ngoài trời

Đáp ứng nhu cầu 3 trong 1, sống – nghỉ dưỡng – đầu tư sinh lời, các căn hộ The Ruby Ha Long được thiết kế, xây dựng và hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp với hệ thống tiện nghi hiện đại bậc nhất. Với thiết kế thông minh, diện tích hợp lý, công năng linh hoạt, các căn hộ tại The Ruby Hạ Long được tính toán layout với diện tích phù hợp, mỗi căn hộ đều bố trí được thêm một phòng nhỏ, mang lại nhiều công năng sử dụng hơn so với diện tích vốn có.

Đồng thời, vị trí của các căn hộ được sắp xếp hợp lý, tất cả các căn tận dụng được ánh sáng tự nhiên và view biển, view cảnh quan, mang đến một không gian sống thoáng đãng, tối ưu, ôm trọn vẻ đẹp của Hạ Long qua những ô cửa kính lớn chạm sàn, mở ra mỗi ngày đầy tươi trẻ và năng động.

Thiết kế căn hộ hiện đại, không gian thân thiện

Với sứ mệnh được đặt ra là chú trọng xây dựng hướng tới một cuộc sống văn minh, hiện đại và kiến tạo một cuộc sống an cư phồn thịnh cho cư dân tương lai, giúp cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống đầy đủ tiện nghi ngay chính tại nơi ḿình ở. The Ruby Ha Long xứng danh là một đô thị phồn hoa mới - biểu tượng cho sự năng động, hiện đại, quốc tế và thời thượng, hứa hẹn là mảnh ghép hoàn hảo cho sự phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị tại Hạ Long.

Đơn vị phâm phối chính thức dự án: Công ty Cổ phần thương mại Hùng Trường Phát

Hotline : 0896 101 666