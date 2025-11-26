Danh sách CEO tỷ phú giàu nhất thế giới mới được Forbes công bố, ghi nhận những cái tên quen thuộc trong lĩnh vực công nghệ, xa xỉ phẩm và đầu tư.

Elon Musk tiếp tục dẫn đầu danh sách tỷ phú giàu nhất hành tinh với khối tài sản 493,2 tỷ USD. Ông hiện đứng đầu Tesla và SpaceX, hai tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn tới thị trường xe điện và công nghệ hàng không – vũ trụ.

Tài sản Elon Musk tăng mạnh nằm ở việc cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 11% từ đầu năm 2025, nhờ nhu cầu xe điện tiếp tục đi lên, với hơn 1,2 triệu xe được giao trong 9 tháng đầu năm. Vị tỷ phú 54 tuổi sở hữu 19,8% cổ phần Tesla tính đến tháng 9/2025.

Tài sản của hai nhà đồng sáng lập Google tăng "khủng", chỉ sau người giàu nhất thế giới Elon Musk. Ảnh AI minh hoạ

Không chỉ Tesla, SpaceX cũng là “cỗ máy tạo tài sản” khi được định giá khoảng 400 tỷ USD trong thương vụ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tháng 8/2025. Elon Musk sở hữu tới 42% SpaceX. Ngoài ra, việc sáp nhập X (Twitter) với xAI vào tháng 3/2025, định giá công ty mới khoảng 113 tỷ USD, tiếp tục củng cố khối tài sản khổng lồ của ông.

Ở phía sau, đợt tăng giá mạnh của cổ phiếu Alphabet đang làm xáo trộn bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.

Cổ phiếu Alphabet mở cửa phiên giao dịch đầu tuần với mức tăng 5,8%, lên khoảng 317 USD. Trước đó, cổ phiếu này đã tăng thêm 8,4% chỉ trong một tuần, đẩy giá từ hơn 276 USD lên gần 300 USD. Đợt tăng kéo dài nhiều tuần đã tạo ra cú bứt phá lớn cho tài sản của nhà đồng sáng lập Google - Larry Page.

Nhờ đà tăng của Alphabet, tài sản của Larry Page đạt 255 tỷ USD sau khi tăng thêm 8,7 tỷ USD chỉ trong một ngày giao dịch.

Từ mức 50,9 tỷ USD năm 2020, ông đã tăng lên hơn 144 tỷ USD vào đầu 2025 và nay chạm 255 tỷ USD. Sergey Brin – người đồng sáng lập còn lại của Google, cũng hưởng lợi tương tự khi vượt Jeff Bezos để trở thành người giàu thứ tư thế giới với 236,4 tỷ USD.

Với Alphabet, động lực đến từ tăng trưởng doanh thu đều đặn và làn sóng AI đang lan rộng toàn ngành công nghệ. Công ty đã vượt mốc 100 tỷ USD doanh thu trong quý gần nhất và mảng điện toán đám mây tăng tới 34%.

Alphabet hiện được định giá gần 4.000 tỷ USD, thấp hơn Apple (4,1 nghìn tỷ USD) và Nvidia (4,4 nghìn tỷ USD). Để vượt mốc 4.000 tỷ USD, cổ phiếu Alphabet cần lên trên 331,40 USD. Nếu thành công, Alphabet sẽ trở thành công ty thứ tư trong lịch sử đạt mốc này, cùng với Apple, Microsoft và Nvidia.

Dù cù cùng đồng sáng lập Google, lượng cổ phần họ nắm giữ lại không giống nhau. Page đang sở hữu khoảng 389 triệu cổ phiếu loại B của Alphabet, trong khi Brin sở hữu khoảng 362,7 triệu cổ phiếu.

Nguyên nhân chính đến từ việc Sergey Brin bán cổ phiếu nhiều hơn Page trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, Brin còn thường xuyên quyên góp cổ phiếu Alphabet và Tesla cho các tổ chức phi lợi nhuận và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu bệnh Parkinson – lĩnh vực ông tài trợ trong nhiều năm.