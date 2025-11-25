Đề xuất điều chỉnh hình thức đầu tư dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về hình thức và phương án triển khai đầu tư dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, cùng các đoạn tuyến cao tốc Kon Tum - Ngọc Hồi và Ngọc Hồi - Bờ Y.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh hình thức đầu tư từ đầu tư công sang đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), để triển khai xây dựng tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (CT.42), đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum do AI khởi tạo.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen) do UBND tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan có thẩm quyền; chiều dài dự kiến khoảng 82 km; quy mô 4 làn xe; tổng mức đầu tư khoảng 25.100 tỷ đồng; tiến trình đầu tư giai đoạn 2025 - 2029.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề xuất người đứng đầu Chính phủ thống nhất giao tỉnh Quảng Ngãi làm chủ quản đầu tư, tiếp tục thực hiện các thủ tục để triển khai xây dựng tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (CT.42), đoạn Măng Đen - Đăk Hà (điểm cuối tuyến).

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (đoạn Măng Đen - Đăk Hà) có chiều dài dự kiến khoảng 54 km; quy mô 4 làn xe; tổng mức đầu tư khoảng 18.900 tỷ đồng.

Công trình có tiến trình đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030 và sử dụng ngân sách trung ương theo phương thức đầu tư công.

Cùng đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị cho phép tỉnh được nghiên cứu đầu tư Dự án cao tốc Kon Tum - Ngọc Hồi - Bờ Y gồm: đoạn Đăk Hà - Ngọc Hồi dài khoảng 39,4 km thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT.02); đoạn Ngọc Hồi - Bờ Y dài khoảng 18 km thuộc cao tốc Đà Nẵng - Thạnh Mỹ - Ngọc Hồi - Bờ Y (CT.21).

Dự án có quy mô từ 4 - 6 làn xe; tiến trình đầu tư giai đoạn 2030 - 2035; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng.

