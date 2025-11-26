Giá vàng hôm nay 26/11, thế giới duy trì ngưỡng 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 15 sáng nay ngày 26/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.136 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.130 USD/ounce, giảm 4 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Tranding Economics

Theo Kitco News, vàng thế giới tiếp tục dao động trên mức giá 4.100 USD/ounce và duy trì chắc chắn khi các nhà giao dịch tiếp nhận một loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô mới của Mỹ. Với niềm tin tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 và nhu cầu bán lẻ chững lại, thị trường đang đánh giá lại khả năng phục hồi thực sự của nền kinh tế Mỹ vào thời điểm Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang bước vào giai đoạn chính sách quan trọng. Kết quả là lực bán vàng diễn ra khá hỗn loạn nhưng có định hướng, khi các nhà đầu tư điều chỉnh vị thế để chờ đợi hướng dẫn mới từ các nhà hoạch định chính sách.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng mới nhất cho thấy sự sụt giảm đáng kể, xuống mức yếu nhất kể từ tháng 4. Đối với các nhà giao dịch vàng, điều này quan trọng vì 2 lý do. Thứ nhất, tâm lý đóng vai trò là thước đo tần suất cao cho chi tiêu hộ gia đình và nó phản ánh kỳ vọng về nền kinh tế nói chung. Thứ hai, sự sụt giảm niềm tin thường hỗ trợ vàng, khi các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn.

Ngoài ra, xét về giá vàng, các chỉ số PPI thấp hơn thường làm suy yếu đồng đô la và hỗ trợ vàng thỏi, nhưng báo cáo không quá "gây sốc" cần thiết để đảo ngược đà tăng chung. Thị trường đã phản ánh lạm phát đang hạ nhiệt đáng kể, vì vậy báo cáo chỉ xác nhận xu hướng chứ không tác động đến tâm lý.

Điều này dẫn đến phản ứng yếu ớt khi giá vàng tăng nhẹ nhưng không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự khi các nhà giao dịch chuyển sự chú ý sang rủi ro sự kiện vĩ mô sắp tới.

Cuộc họp sắp tới của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) là động lực chính cho diễn biến trung hạn của vàng. Dữ liệu hôm nay nhìn chung đi ngược lại với dự đoán về một bất ngờ ôn hòa. Với các chỉ số lạm phát ổn định, nhu cầu bán lẻ vẫn tích cực và tâm lý người tiêu dùng suy yếu nhưng chưa sụp đổ, Fed vẫn có dư địa để duy trì lập trường hiện tại.

Giá vàng trong nước tăng dữ dội

Giá vàng hôm nay 26/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh gần 3 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 150,9 - 152,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 151,4 - 152,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 150,4 - 152,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 26/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 149,6 – 152,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 148,7 - 151,7 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 149,2 - 152,2 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,4 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.