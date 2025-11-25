Giá vàng hôm nay 25/11, thế giới tăng vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 15 sáng nay ngày 25/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.130 USD/ounce, tăng mạnh 55 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.134 USD/ounce, tăng mạnh 70 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, thị trường vàng một lần nữa đang thử thách mức kháng cự khi vượt 4.100 USD/ounce do nhu cầu đầu tư tiếp tục hỗ trợ giá tăng cao. Tuy nhiên, một chiến lược gia thị trường cho biết sự biến động hơn nữa trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử có thể gây ra rủi ro giảm giá cho kim loại quý này.

Mặc dù vàng đã giảm khoảng 6% so với mức cao nhất mọi thời đại của tháng trước là gần 4.360 USD/ounce, nhưng đợt bán tháo không quá mạnh như Bitcoin. Đồng tiền kỹ thuật số này, đang thử nghiệm ngưỡng hỗ trợ 85.000 USD/token, đã giảm 31% so với mức cao nhất.

Bà Suki Cooper, Giám đốc Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu tại Standard Chartered nhận định, vàng không nhất thiết được hưởng lợi từ thị trường chứng khoán đang chịu áp lực trong bối cảnh công nghệ giảm giá hoặc tiền điện tử suy yếu.

"Các lệnh gọi ký quỹ có thể gây áp lực lên vàng trong ngắn hạn nếu thị trường chứng khoán vẫn chịu áp lực. Vàng cũng đang gặp khó khăn trong việc thu hút động lực tăng giá mới do thị trường ngày càng bất ổn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chúng tôi dự kiến ​​ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới", bà Cooper nhận định.

Mặc dù tiềm năng giảm giá của vàng đang gia tăng, bà Cooper cũng lưu ý rằng rủi ro vẫn còn hạn chế do nhu cầu đầu tư vẫn mạnh mẽ và đa dạng. Đà tăng giá vàng lên mức cao kỷ lục trong tháng 10 được thúc đẩy bởi nhu cầu chưa từng có đối với các sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) được đảm bảo bằng vàng.

Mặc dù dòng vốn ETP đã chậm lại, bà Cooper cho rằng thị trường vật chất không suy yếu nhiều như dự kiến ​​xét đến giá cả ở mức kỷ lục. Đồng thời, phạm vi các nhà đầu tư vàng đã mở rộng, cho thấy tiềm năng vững chắc về nhu cầu trong tương lai.

Giá vàng nhẫn một số thương hiệu giảm

Giá vàng hôm nay 24/11 ghi nhận vàng nhẫn một số thương hiệu giảm so với cùng thời điểm hôm qua, còn vàng SJC tiếp tục "im hơi lặng tiếng".

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 148,9 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 147,4 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 147,5 – 150,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 146,1 - 149,1 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 146,8 - 149,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.