Chứng khoán hôm nay mới nhất 25/11: Kịch tính, VN-Index có 'bẫy tăng giá' và 4 nhóm ngành cần theo dõi cắt lỗ

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên khởi đầu tuần mới ngày hôm qua 24/11 với sự hứng khởi về chỉ số. Theo đó, VN-Index tăng mạnh 13,05 điểm, tương đương 0,79%, đóng cửa tại mốc 1.667,98 điểm. Mức tăng này giúp chỉ số chính gần chạm tới vùng kháng cự tâm lý 1.680 điểm.

Tuy nhiên, thực tế lại tiềm ẩn nhiều dấu hiệu phân hóa sâu sắc khi mà đà tăng của chỉ số gần như được dẫn dắt tuyệt đối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, hay còn gọi là nhóm "trụ". Bằng chứng là rổ VN30 ghi nhận hiệu suất vượt trội hơn hẳn so với thị trường chung, tăng tới 16,47 điểm (0,87%), chốt phiên ở mức 1.916,36 điểm.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 25/11: VN-Index dễ rung lắc, nhà đầu tư hạn chế mua mới trong ngắn hạn. Ảnh AI minh hoạ

Nhận định về thị trường chứng khoán hôm nay 25/11, Chứng khoán TPS cho rằng thanh khoản thị trường thực chất vẫn suy giảm trong ngày tăng điểm, cho thấy chỉ số đang lệ thuộc vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong khi phần đông nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng.

"VN-Index có thể gặp phải áp lực rung lắc khi tiến đến vùng kháng cự 1.700 điểm. Nhà đầu tư nên hạn chế mua mới trong ngắn hạn để chờ đợi tín hiệu ủng hộ về dòng tiền. Trong trường hợp thuận lợi, chỉ số có thể vượt vùng kháng cự này thì vùng điểm số mục tiêu 1.800 điểm theo mô hình Falling Wedge có thể được tính tới", Chứng khoán TPS khuyến nghị.

Trong khi đó, công ty Chứng khoán TCK Vietcombank (VCBS) nêu quan điểm, nhà đầu tư tiếp tục bám sát vận động của thị trường. Đồng thời tranh thủ tìm kiếm, chọn lọc những cổ phiếu/nhóm ngành có tín hiệu hình thành đáy/nền giá tích lũy ở mức chiết khấu hấp dẫn và có thể cân nhắc giải ngân thăm dò cho mục tiêu trung-dài hạn.

Ở góc nhìn của mình, Chứng khoán Asean nhận định rằng VN-Index có thể duy trì quán tính đi lên vào đầu phiên tới.

Dù vậy, rung lắc có thể sớm quay lại do ảnh hưởng từ áp lực bán ròng của khối ngoại đồng thời dòng tiền lớn hiện chưa nhập cuộc.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 24/11: Hạn chế bắt đáy nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản

"Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể duy trì vị thế hiện tại, đặc biệt với các cổ phiếu đang có giá vốn an toàn đi cùng với xu hướng Tăng ngắn hạn trên đồ thị. Nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn có thể canh các nhịp biến động để tìm kiếm cơ hội, đồng thời cần hạn chế mua đuổi tại các nhịp kéo rướn trong phiên", Chứng khoán Asean đưa ra khuyến nghị.

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, công ty Chứng khoán SHS thẳng cho rằng "chưa có nhiều cơ hội" và nhà đầu tư cần đánh giá thận trọng dựa vào kế hoạch kinh doanh, triển vọng tăng trưởng của năm 2026 trước khi xem xét phân bổ, gia tăng tỷ trọng.

Chứng khoán Phú Hưng đưa ra khuyến nghị: Với khẩu vị rủi ro trung bình, nhà đầu tư nên tiếp tục nghiêng về đứng ngoài quan sát thị trường khi việc kiểm định vùng cản chưa thật sự thuyết phục. Trường hợp thanh khoản cải thiện, đồng thời xuất hiện sự đồng thuận bứt phá sẽ củng cố hơn cho điểm tham gia.

Với khẩu vị rủi ro cao (phù hợp lướt sóng), nhà đầu tư cũng cần thận trọng hơn để tránh các bẫy tăng giá. Vẫn tuân thủ kỷ luật bán ra nếu vị thế bị vi phạm cắt lỗ. Một số nhóm ngành đang điều chỉnh kiểm định hỗ trợ đáng chú ý như: Dầu khí, Xuất khẩu, Tiện ích, Bất động sản.