Tân Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ công chức để phù hợp thực tiễn

Ngày 1/11, tân Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị đánh giá kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2025 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Theo số liệu báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, kinh tế- xã hội TP.Huế ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 11.800 tỷ đồng, bằng 92,5% dự toán giao. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 31.255,7 tỷ đồng, bằng 80,1% kế hoạch, tăng 19,6% so với cùng kỳ.

Giải ngân đầu tư công đạt 60,4% kế hoạch. Các dự án đầu tư công trọng điểm, liên vùng, có sức lan toả của thành phố đang có tiến độ thực hiện, giải ngân tốt. Từ đầu năm đến nay, TP. Huế đã cấp mới 41 dự án đầu tư và điều chỉnh vốn đầu tư cho 23 dự án.

Sau gần 4 tháng đi vào hoạt động, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở TP. Huế hoạt động thông suốt, hiệu quả. Đến nay, 40 đơn vị cấp xã mới đã tiếp nhận 197.235 hồ sơ, tỉ lệ trực tuyến chung của thành phố 93,44%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có các kiến nghị thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2025 với quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Đó là tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp để đảm bảo tăng trưởng; đầu tư công cần xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả và tính bền vững; tập trung kêu gọi đầu tư, thu hút dự án mới; điều chỉnh kinh phí hoạt động thường xuyên của cấp xã; kịp thời hỗ trợ người dân tái sản xuất, bảo đảm đời sống sau lũ lụt…

Phát biểu kết luận hội nghị, tân Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cho biết, để đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số cần sự chung sức, đồng lòng, cộng đồng trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố trong khai thác mọi nguồn lực, phát huy tối đa các động lực tăng trưởng.

Ông Nguyễn Đình Trung yêu cầu chủ động xây dựng lại kịch bản tăng trưởng phù hợp trong bối cảnh nông nghiệp và dịch vụ bị ảnh hưởng sau đợt mưa lũ vừa qua; điều hành linh hoạt, đồng bộ các giải pháp phục hồi sản xuất, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp, duy trì ổn định đời sống nhân dân.

Về công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, tân Bí thư Thành ủy Huế chỉ đạo tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ công chức cấp xã, các hội đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Trường hợp bố trí chưa hợp lý cần kịp thời điều chỉnh, sắp xếp lại cho đúng người, đúng việc, đúng thẩm quyền.

Về công tác ứng phó bão, lũ, thiên tai, Thành ủy đã yêu cầu UBND thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề rút kinh nghiệm, đánh giá toàn diện các mặt được, chưa được, để từ đó đề ra giải pháp căn cơ, đồng bộ, lâu dài cho thời gian tới.