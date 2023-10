Tập đoàn BGI (VC7) báo lãi quý III tăng 22 lần so với cùng kỳ, đạt mức kỷ lục

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI (HNX: VC7) mới thực hiện hơn 34% kế hoạch lợi nhuận và 52% kế hoạch doanh thu năm.

VC7 báo lãi đạt kỷ lục kể từ khi niêm yết năm 2007

Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI (HNX: VC7) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 82 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng từ 8,4 tỷ lên hơn 10,8 tỷ đồng, tương đương tăng 28,6%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh đột ngột từ 330 triệu xuống còn vỏn vẹn hơn 30,7 triệu đồng, giảm tới 90,7% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính là hơn 2,3 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 3,3 tỷ đồng; lần lượt giảm 21% và 27% so với cùng kỳ. VC7 không ghi nhận chi phí bán hàng trong kỳ.

Bên cạnh đó, VC7 báo lãi mảng công ty liên kết tới hơn 6,7 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ hơn 3,6 triệu đồng. Bên cạnh đó, khoản thu nhập khác tăng từ 224 nghìn đồng lên 11,6 tỷ đồng. Được biết, khoản thu nhập khác này đến từ việc chia lợi nhuận sau thuế của dự án hợp tác đầu tư "Chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR1, CTR2 và khai thác quỹ đất xen ghép thuộc khu A đô thị mới An Vân Dương - thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế".

Cuối cùng, VC7 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 22,1 tỷ đồng, gấp 22 lần so với quý III/2022 chỉ ghi nhận 1 tỷ đồng - đây là quý đạt lợi nhuận cao nhất kể từ khi VC7 niêm yết cho tới nay.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2023

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, VC7 ghi nhận doanh thu thuần đạt 205,1 tỷ, giảm 9,8% so với 9 tháng đầu năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 29 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 30 tỷ đồng; cả hai đều tăng 282% so với 9 tháng 2022. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 87 tỷ đồng thì VC7 đã thực hiện gần 34,5% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của VC7 là 878 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm, chiếm 48,5% là các khoản phải thu (cả ngắn hạn và dài hạn) với tổng giá trị 426 tỷ đồng. Toàn bộ khoản phải thu trong dài hạn 240 tỷ đồng đều đến từ hoạt động góp vốn dự án. Bên cạnh đó, VC7 chỉ còn gần 5 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 85% so với hồi đầu năm, do sụt giảm khoản tiền gửi tại ngân hàng.

Nợ phải trả hơn 331 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, vay tài chính ngắn hạn 102 tỷ đồng và vay dài hạn hơn 11 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 13/10, giá cổ phiếu VC7 tăng 6,48% so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 23.000 đồng/cổ phiếu.