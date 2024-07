Tập đoàn Cao su Việt Nam (mẹ) làm ăn ra sao?

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã: GVR) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II/2024 và lũy kế 6 tháng đầu năm.

Doanh thu thuần trong quý II/2024 đạt 397,7 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 20,6% lên 382,3 tỷ đồng, lãi gộp tăng 53,5% lên 15,4 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của GVR tăng 16,8% lên 448 tỷ đồng. Chi phí lãi vay giảm mạnh 53% xuống 62,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm đáng kể từ 1,3 tỷ đồng xuống còn 382 triệu đồng, trong khi chi phí quản lý tăng 65,3% lên 58,6 tỷ đồng.

GVR báo lãi sau thuế quý II/2024 đạt 343,3 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của GVR đạt 764,2 tỷ đồng, tăng 62,5%, và lãi sau thuế đạt 522,3 tỷ đồng, tăng 88,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn cao su Việt Nam

Tính đến cuối quý II/2024, tổng tài sản của GVR đạt 44.152 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 66% xuống 275 tỷ đồng, trong khi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn tăng 35,6% lên 3.177 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm mạnh 83%, xuống còn 8,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, GVR đầu tư vào các công ty con với tổng giá trị 31.403 tỷ đồng, bao gồm: Trong kỳ, GVR rót vào các công ty con 31.403 tỷ đồng, trong đó rót vào Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai là 3.026 tỷ đồng; rót vào Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng 2.531 tỷ đồng; Công ty TNHH Cao su Phú Riềng là 1.500 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông hơn 1.000 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh 1.152 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang là 1.452 tỷ đồng... Doanh nghiệp cũng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết gần 5.750 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết với tổng giá trị gần 5.750 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức 242,3 tỷ đồng, giảm 41,6% so với đầu năm; phải trả người bán giảm 78,4%, ở mức 21,5 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước cũng giảm mạnh từ 14,4 tỷ đồng xuống hơn 500 triệu đồng; phải trả người lao động cũng giảm 74% xuống 7,5 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn là 15,8 tỷ đồng giảm 50% so với đầu năm; vay nợ dài hạn không biến động ở mức 31,5 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 28/6, doanh nghiệp này đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Ngọc Thuận. Đơn của ông Thuận đề ngày 20/6.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tiến hành lấy ý kiến các thành viên để thống nhất thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm trên.

Hội đồng quản trị (HĐQT) tập đoàn này sau đó đã phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên còn lại để đảm bảo chỉ đạo, quản lý điều hành tập đoàn được liên tục và thông suốt.

Ngày 17/7, Công thông tin điện tử Bộ Công an chính thức thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị có liên quan (trong đó có ông Trần Ngọc Thuận).

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho hay, sự việc xảy ra trong giai đoạn trước năm 2015, trước khi tập đoàn chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Đến ngày 18/7, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Thành, ông Huỳnh Văn Bảo, ông Phan Mạnh Hùng (nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Đỗ Khắc Thăng (nghỉ hưu theo chế độ).

Doanh nghiệp đồng thời bầu bổ sung ông Đỗ Hữu Phước làm Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Đông Phong làm Thành viên độc lập HĐQT, ông Phạm Văn Hỏi Em làm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Văn Hỏi Em thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính kế toán và đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới. Thay vào đó, bà Lưu Thị Tố Như - Phó trưởng ban Tài chính kế toán được giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán và Phụ trách Ban tài chính kế toán.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm nay (19/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ban hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam; lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) - về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Quyết định nêu trên nằm trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.