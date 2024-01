Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) báo lãi năm 2023 hơn 3.200 tỷ đồng

Năm 2023, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) ước tính giá trị sản xuất công nghiệp đạt 50.362 tỷ đồng, doanh thu cộng hợp đạt 55.286 tỷ đồng và lợi nhuận cộng hợp đạt 3.277 tỷ đồng.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho biết, trong năm 2023, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường khiến giá phân bón trên thị trường thế giới giảm sâu; tình trạng tăng nguồn cung nhập khẩu vào Việt Nam nhất là phân bón và sản phẩm hóa chất; giá một số mặt hàng xuất khẩu (cao su, chất tẩy rửa, phân bón) giảm mạnh do hạn chế chi tiêu của các nước cũng gây khó khăn cho các đơn vị thuộc Tập đoàn.

Kết quả, năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp của Tập đoàn ước đạt 50.362 tỷ đồng. Doanh thu cộng hợp ước đạt 55.286 tỷ đồng (là năm có doanh thu cao thứ 2 sau năm 2022). Lợi nhuận cộng hợp ước đạt 3.277 tỷ đồng.

Trong năm 2023, sản lượng sản phẩm tiêu thụ chủ yếu của nhiều nhóm sản phẩm tăng mạnh so với 2022 như nhóm phân bón Phân DAP tăng 35%, ure tăng 17%, supe lân tăng 15%... với tổng sản lượng đạt trên 3 triệu tấn góp phần vào kết quả của ngành nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; chất giặt rửa tăng 18%; các sản phẩm hóa chất cơ bản như xút, axit clohidric đều ghi nhận tăng trưởng so với năm 2022.

Trong năm, Tập đoàn sản xuất hơn 3 triệu tấn phân bón các loại.

Bên cạnh đó, nhóm công ty liên doanh, liên kết đều hoạt động có hiệu quả, hầu hết tăng lợi nhuận so với năm 2022.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, cũng chia sẻ, giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2023 của toàn Tập đoàn ước đạt 1.614 tỷ đồng (~ 135% kế hoạch năm), trong đó đang tích cực triển khai 02 dự án quy mô nhóm B tại Công ty Cao su Đà Nẵng và Hóa chất Việt Trì sẽ hoàn thành toàn bộ trong năm 2024.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) là doanh nghiệp đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, được thành lập theo Quyết định số 2180/TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Hóa chất Việt Nam. Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Ngày 23 tháng 6 năm 2010, tại Quyết định số 953/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngoài Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, hiện nay Tập đoàn có 03 công ty con do tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ, 19 công ty con do tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 13 công ty do tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, 01 Viện nghiên cứu, 01 Trường cao đẳng.