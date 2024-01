Vì sao lưu lượng nước về hồ ổn định, lãi quý IV/2023 của Sê San 4A vẫn giảm hơn 38% so với cùng kỳ?

Theo Báo cáo tài chính riêng lẻ của Sê San 4A (S4A), dù doanh thu tăng, sản lượng điện quý IV/203 tương đối ổn định so với cùng kỳ năm trước nhưng doanh nghiệp vẫn báo lãi sụt giảm tới 38,5%.

CTCP Thủy điện Sê San 4A (S4A) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV và lũy kế cả năm 2023. Doanh thu thuần trong quý IV đạt 100,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn bán hàng tăng 62% lên hơn 34 tỷ đồng kéo theo lợi nhuận gộp giảm 16% xuống 66,2 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 11% xuống 866 triệu đồng, trong khi chi phí tài chính tăng tới 57% lên 5,2 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm 26%, ở mức 2,2 tỷ đồng.

Kết quả quý IV/2023, Sê San 4A báo lãi 56,6 tỷ đồng, giảm 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

BCTC riêng quý IV/2023 của S4A

Giải trình về kết quả này, ông Nguyễn Bình - Chủ tịch HĐQT S4A cho biết, Công ty chủ yếu sản xuất điện thương phẩm, doanh thu từ sản xuất điện, nguồn nguyên liệu phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước thiên nhiên. Trong quý IV/2023 sản lượng điện tương đối ổn định so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do cùng kỳ năm ngoái phát sinh các khoản thu nhập khác từ thu tiền chênh lệch tỷ giá các năm 2015-2018-2019 là 26,6 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận quý IV/2023 thấp hơn so với quý IV/2022.

Lũy kế cả năm 2023, S4A mang về 286,4 tỷ đồng doanh thu và 173,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 7% và tăng 20,7% so với năm 2022.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản Công ty đạt hơn 1.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 5,4% xuống 98,5 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng mạnh 144% lên gần 3,2 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 10% lên 410 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn giảm 18,7% xuống 186,5 tỷ đồng. Trong đó khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng vọt từ 728 triệu đồng lên 7,2 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn giảm 43% xuống 72 tỷ đồng. Vay nợ dài hạn tăng 57% lên 220,7 tỷ đồng.