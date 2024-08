Tập đoàn Sao Mai (ASM) tăng vay Trisedco lên 181,7 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển thủy sản (Trisedco; HoSE: DAT) đã công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024. Qua đó, hé mở mối quan hệ giữa Trisedco, Tập đoàn Sao Mai và I.D.I.

Cụ thể, thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, CTCP Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) tăng vay Trisedco thêm 8,7 tỷ đồng so với đầu năm. Như vậy, tại ngày 30/6/2024, Trisedco đang cho Tập đoàn Sao Mai vay 181,7 tỷ đồng.



Đáng chú ý, CTCP Đầu tư & Phát triển Đa quốc gia (I.D.I; HoSE: IDI) lại là cổ đông chi phối sở hữu 79,25% vốn của Trisedco.

Trong khi đó, báo cáo thường niên năm 2023 của Tập đoàn Sao Mai cho thấy, Tập đoàn Sao Mai đang chi phối 51,23% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư & Phát triển Đa quốc gia (I.D.I), tương ứng nắm giữ hơn 116,6 triệu cổ phiếu IDI.

Còn tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 của Tập đoàn Sao Mai cho thấy, doanh nghiệp này đang đầu tư gián tiếp vào CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển thủy sản (Trisedco; HoSE: DAT). Theo đó, tỷ lệ lợi ích của Tập đoàn Sao Mai tại Trisedco là 43,95% và tỷ lệ biểu quyết là 82,67%.

Ngoài ra, ông Lê Văn Chung (SN 1964) - Chủ tịch HĐQT Trisedco hiện đang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Sao Mai. Ông Chung nắm giữ 2,64 triệu cổ phiếu DAT, tương ứng sở hữu 0,79% vốn Trisedco.

Ông Lê Thanh Thuấn (SN 1958) - Chủ tịch HĐQT I.D.I lại đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Trisedco. Ông Thuấn nắm giữ gần 2,48 triệu cổ phiếu DAT, tương ứng 3,94% vốn Trisedco.

Đáng nói, trước khi thôi các chức vụ tại Tập đoàn Sao Mai vào năm 2023, ông Lê Thanh Thuấn được xem là “linh hồn” của Tập đoàn Sao Mai kể từ khi thành lập (năm 1997).

Trong 26 năm điều hành Tập đoàn Sao Mai, ông Thuấn đã ghi dấu ấn đậm về khả năng chèo lái của mình, đưa trở thành một doanh nghiệp đa ngành với hệ sinh thái khá ấn tượng.

6 tháng đầu năm nay, Trisedco ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.470,4 tỷ đồng, tăng tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 30,4 tỷ đồng, giảm 21% so với 6 tháng đầu năm 2023.

Được biết, tiền thân của Tập đoàn Sao Mai (trước đây là CTCP Đầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang) là Công ty liên doanh Kiến trúc tỉnh An Giang, được thành lập theo Quyết định số 000450/GP/TLDN-03 ngày 5/2/1997 của UBND tỉnh An Giang. Tại thời điểm thành lập, Tập đoàn Sao Mai có vốn điều lệ 905 tỷ đồng.

Sau 12 lần tăng vốn, hiện, vốn điều lệ của Tập đoàn Sao Mai đạt 3.365,3 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.924 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 207,8 tỷ đồng, giảm lần lượt 6% và 3% so với cùng kỳ năm trước.

Bảng cân đối kế toán cho thấy trữ tiền của Tập đoàn Sao Mai giảm 16% so với hồi đầu năm còn 1.961 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng tài sản tăng 336 tỷ đồng lên 20,643 tỷ đồng.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng vọt 25% lên 5.158,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng do các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (tăng 41% lên 2.338,8 tỷ đồng); trả trước cho người bán ngắn hạn (tăng 12% lên 2.503 tỷ đồng).

Tuy nhiên, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng phần lớn là do tăng khoản phải thu của khách hàng khác (tăng 46% lên 1.653,7 tỷ đồng) và khoản này không được thuyết minh chi tiết.