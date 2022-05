Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lãi Quý I hơn 195 tỷ đồng, tăng 29%

Kết thúc quý I/2022, Than - Khoáng sản Việt Nam báo lãi hơn 195 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ 2021.

Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với doanh thu thuần đạt 2.788 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng tăng gấp đôi lên 2.289 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 549 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính giảm mạnh, từ 1,6 tỷ về 331 triệu đồng, tương đương giảm 79% so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí tài chính lại tăng 42% lên 75,3 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của TKV

Chi phí bán hàng đạt 13,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 220,3 tỷ đồng lần lượt tăng 36,7% và 102%.

Kết thúc quý I/2022, Than - Khoáng sản Việt Nam báo lãi hơn 195 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ 2021.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của Than - Khoáng sản Việt Nam đạt 11.284,7 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu năm, trong đó hàng tồn kho đạt 4.122 tỷ đồng, chiếm 36,5% trong tổng tài sản. Nợ phải trả cuối kỳ 7.893 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm.