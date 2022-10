Tháng thứ ba liên tiếp, xuất khẩu thủy sản đạt dưới 1 tỷ USD

Số liệu của Tổng Cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong tháng 9/2022 đạt 862,6 triệu USD tăng 38,2% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng giảm gần 6% so với tháng trước. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, xuất khẩu thủy sản Việt Nam duy trì ở mức dưới 1 tỷ USD.

Trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu thuỷ sản sang EU đã vượt 1 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ. Mỹ vẫn là thị trường chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 1,8 tỷ USD, tăng 22,6%, xuất khẩu sang các nước CPTPP đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng 41%. Trung Quốc vẫn là thị trường có tăng trưởng cao nhất 76% đạt 1,35 tỷ USD trong 3 quý đầu năm.



Mặc dù, Trung Quốc vẫn là thị trường khó đoán định, nhưng đây vẫn là thị trường mục tiêu của các DN thuỷ sản Việt Nam trong những tháng cuối năm vì nhu cầu đang hồi phục và yếu tố địa lý cũng là lựa chọn của nhiều DN, nhất là trong bối cảnh chi phí vận tải và ách tắc vận chuyển vẫn là vấn đề lớn của thương mại toàn cầu.

Theo chuyên gia của Vasep, với kết quả xuất khẩu sau 9 tháng như trên, chắc chắn hết tháng 11, thuỷ sản Việt Nam đã có thể chạm mốc 10 tỷ USD.

Xuất khẩu tôm vẫn tiếp tục đi xuống còn 349 triệu USD, cao hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tôm chân trắng đạt 283 triệu USD, giảm 5,4%, xuất khẩu tôm sú đạt 43,3 triệu USD, giảm 7,3%. Xuất khẩu tôm hùm tiếp tục đột phá với 47 triệu USD.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm đạt 3,4 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tôm chân trắng chiếm 74,3% với 2,5 tỷ USD, tăng 24,4%, tôm sú có doanh thu 461 triệu USD, tăng 13,7%.

Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc và Hồng Kông tăng trưởng cao nhất với 108% đạt 161,4 triệu USD trong tháng 9. Trong khi đó, xuất khẩu tôm sang Mỹ giảm gần 10% đạt 143 triệu USD. Luỹ kế xuất khẩu 9 tháng đầu năm sang thị trường này tăng 22,6% lên 1,8 tỷ USD.

Trong khi đó, xuất khẩu cá tra vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tốt với kim ngạch 164,4 triệu USD trong tháng 9, tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng năm 20222, xuất khẩu cá tra đạt gần 2 tỷ USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 9, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục ghi nhận tăng trưởng cao nhất với 49 triệu USD, tăng 190% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, thị trường này nhập 589,4 triệu USD, tăng hơn 111% so với cùng kỳ 2021. Tại thị trường Mỹ, xuất khẩu cá tra chiếm gần 20% trong tháng 9, kim ngạch đạt 32,2 triệu USD, tăng 41,2% so với cùng kỳ. Lũy kế, xuất khẩu sang Mỹ đạt 453,7 triệu USD, tăng 83,2% so với cùng kỳ.

Sau khi đạt mức cao trên 100 triệu USD vào tháng 3 và tháng 4, xuất khẩu cá ngừ giảm dần trong các tháng tiếp theo. Tới tháng 9, xuất khẩu cá ngừ đạt 78 triệu USD, cao hơn 53,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế tới hết tháng 9/2022, xuất khẩu cá ngừ đạt gần 810 triệu USD, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam là Mỹ với 31 triệu USD, chiếm gần 40% tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam, tăng 33% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng Mỹ nhập 405,2 triệu USD, tăng gần 80% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu mực, bạch tuộc trong tháng 9 tăng 67,7% đạt 67,7 triệu USD, lũy kế 8 tháng đầu năm, mực bạch tuộc XK đã mang về gần 480 triệu USD.

Trong tháng 9, xuất khẩu nhuyễn thể đạt 80,3 triệu USD, tăng 33%. Lũy kế 672 triệu USD, tăng 31,2% so với cùng kỳ.