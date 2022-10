Thêm một doanh nghiệp cao su báo lãi quý III lao dốc, giảm gần 62%

Kết thúc quý III/2022, Cao su Bà Rịa báo lãi sau thuế đạt 12,9 tỷ đồng, giảm 61,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty CP Cao su Bà Rịa (UPCoM: BRR) vừa công bố BCTC riêng quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 96,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, trong khi đó giá vốn bán hàng tăng vọt 76,6% lên 80,6 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm từ 47,4 tỷ đồng xuống 16 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 46% xuống 355 triệu đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp biến động không đáng kể, lần lượt đạt 2,2 tỷ đồng và 7,4 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2022, Cao su Bà Rịa báo lãi sau thuế đạt 12,9 tỷ đồng, giảm 61,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải trình về kết quả này, BRR cho biết do giá bán giảm trong khi giá thành tiêu thụ tăng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận khác tăng 8,3 tỷ đồng do thu nhập từ nhận tiền đền bù và thanh lý vườn cây cao su bàn giao địa phương.

Lũy kế 9 tháng, BRR ghi nhận doanh thu thuần đạt 230 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ; lãi sau thuế đạt gần 91 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của Cao su Bà Rịa tính đến cuối tháng 9 đạt 1.569 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền bà các khoản tương đương tiền giảm 41%; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 267% lên 77,3 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách giảm 72,5% xuống gần 21 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 25,6% lên 96,3 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm 13% xuống 216 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 93% với 201 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/10, cổ phiếu BRR tím lịm ở mức 22.500 đồng/cp.