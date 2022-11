Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (HoSE: TLH) vừa công bố về việc thông qua phương án phát hành hơn 10,2 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị lên tới 102 tỷ đồng

Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (HoSE: TLH) dự kiến phát hành hơn 10,2 triệu cp để trả cổ tức 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% (tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận về 10 cổ phiếu với). Như vậy, giá trị phát hành theo mệnh giá lần này là 102 tỷ đồng. Số cổ phần lẻ (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Dự kiến thời gian phân phối số cổ phiếu này sẽ trong vòng 45 ngày, kể từ ngày Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

Thép Tiến Lên báo lãi Quý III/2022 lao dốc 94%

Lợi nhuận dự kiến và thực hiện từ 2019 tới nay

Về tình hình kinh doanh, trong quý III, doanh thu thuần đạt gần 1.159 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ; giá vốn bán hàng tăng 47% nhưng lợi nhuận gộp lại giảm 65% xuống gần 57,8 tỷ đồng do giá bán kì này giảm. Lãi sau thuế đạt gần 6,8 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 9 tháng, TLH ghi nhận doanh thu gần 129 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế vẫn đạt gần 10,4 tỷ đồng, tăng 232% so với cùng kỳ.

Với mục tiêu doanh thu đạt hơn 5.500 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 300 tỷ đồng, tính đến hết quý 3/2022 Công ty đã thực hiện được hơn 75% chỉ tiêu doanh thu và đạt 45% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán trong năm 2022, giá cổ phiếu TLH đạt đỉnh vào hồi đầu tháng 3 ở mức 21.500 đồng/ cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/11, cổ phiếu TLH "bốc hơi" mạnh, giờ chỉ còn ở mức 4.500 đồng/ cổ phiếu.