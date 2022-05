Thị phần hạt điều Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc giảm mạnh

Giá xuất khẩu hạt điều trung bình của Việt Nam tháng 4/2022 tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc giảm mạnh từ 95,62% trong quý I/2021 xuống 76,27% trong quý I/2022.

Tháng 4, xuất khẩu hạt điều tăng trở lại

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 4/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 48,68 nghìn tấn, trị giá 290,23 triệu USD, tăng 21,8% về lượng và tăng 21,4% về trị giá so với tháng 3/2022, so với tháng 4/2021 tăng 0,4% về lượng và tăng 1,2% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 153,35 nghìn tấn, trị giá 913,5 triệu USD, chỉ giảm 5,2% về lượng và giảm 4,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 4/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang nhiều thị trường giảm so với tháng 4/2021, gồm: Hà Lan, Trung Quốc, Đức, Anh, Ý. Ngược lại, xuất khẩu hạt điều sang Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Ả rập Xê út tăng trưởng 3 con số.

4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang một số thị trường chính giảm, gồm: Hà Lan, Trung Quốc, Canada. Ngược lại, xuất khẩu hạt điều sang các thị trường Hoa Kỳ, Đức, Úc, Anh, Ý, Ả rập Xê út tăng trưởng khả quan.

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc giảm mạnh

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, tháng 3/2022, nước này nhập khẩu hạt điều với tổng kim ngạch 8,2 triệu USD, tăng 23% so với tháng 2/2022 và tăng 16,9% so với tháng 3/2021. Tính chung quý I/2022, Trung Quốc nhập khẩu hạt điều đạt 33,9 triệu USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Quý I/2022, Trung Quốc giảm nhập khẩu hạt điều từ hầu hết các nguồn cung cấp chủ yếu, ngoại trừ Myanmar và Bờ Biển Ngà. Số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu hạt điều của nước này từ Việt Nam đạt 25,85 triệu USD, giảm 6% so với quý I/2021.

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc giảm từ 95,62% trong quý I/2021 xuống 76,27% trong quý I/2022. Trong khi đó, thị phần hạt điều của Myanmar và Bờ Biển Ngà trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021, chiếm lần lượt 18,51% và 4,97% trong quý I/2022.

Thời gian qua, việc xuất khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc cũng gặp phải nhiều do phải tuân thủ quy định mới theo lệnh 248, 249 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Cụ thể, mới đây Công ty TNHH Chế biến Nông sản, thực phẩm xuất khẩu T.A xuất khẩu một lô hàng hạt điều đến cảng Thiên Tân (Trung Quốc), từ ngày 25/01/2022. Nhưng do bất cẩn chỉ thiếu một chữ "s" trong tên công ty, lô hàng này phải nằm chờ ở cảng. Sau khi nhờ Văn phòng SPS Việt Nam hỗ trợ, lô hàng mới được thông quan sau 02 ngày văn phòng nhận được thông tin, nhưng sau gần 02 tháng kể từ khi hàng tới cảng.

Từ vụ việc của Công ty TNHH Chế biến Nông sản, thực phẩm xuất khẩu T.A, Văn phòng SPS Việt Nam cũng khuyến cáo các doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ tên doanh nghiệp trên hồ sơ, mã sản phẩm, địa chỉ và các thông tin liên quan, tránh để sai lỗi chính tả, lỗi dính chữ, lỗi thiếu ký tự, lỗi số học…