Thị phần hạt điều của Việt Nam tại Hoa Kỳ đang bị thu hẹp một cách lo ngại

Vị thế số 1 của hạt điều Việt Nam tại Hoa Kỳ đang bị lung lay?

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, nhập khẩu hạt điều của nước này trong tháng 01/2022 đạt 13,51 nghìn tấn, trị giá 90,66 triệu USD, tăng 13,5% về lượng và tăng 24,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ

Tháng 01/2022, giá bình quân hạt điều nhập khẩu vào Hoa Kỳ đạt 6.709 USD/tấn, tăng 9,4% so với tháng 01/2021. Trong đó, giá nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam tăng 9,4%, lên mức 6.639 USD/tấn; từ Nigeria tăng 47,5%, lên mức 7.166 USD/tấn; từ Brazil tăng 8,5%, lên mức 6.779 USD/tấn. Ngược lại, giá nhập khẩu bình quân hạt điều từ Bờ Biển Ngà và Ấn Độ giảm lần lượt 0,9% và 5,9%, xuống còn 6.522 USD/tấn và 7.943 USD/tấn.

Trong tháng 01/2022, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều chủ yếu từ Việt Nam, lượng đạt 11,78 nghìn tấn, trị giá 78,24 triệu USD, tăng 8,9% về lượng và tăng 19,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ giảm từ 90,87% trong tháng 01/2021 xuống còn 87,2% trong tháng 01/2022. Tháng 01/2022, Hoa Kỳ tăng mạnh nhập khẩu hạt điều từ các thị trường Bờ Biển Ngà và Nigeria, với tốc độ tăng lần lượt là 214,1% và 1.174,7% về lượng, xét về trị giá tăng 211,4% và tăng 1.780%. Thị phần hạt điều của Bờ Biển Ngà và Nigeria trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng lần lượt từ 1,83% và 0,24% trong tháng 01/2021 lên 5,07% và 2,7% trong tháng 01/2022.

Qua số liệu phân tích trên có thể thấy, thị phần hạt điều của Việt Nam tại Hoa Kỳ đang bị thu hẹp lại. Tuy nhiên, khoảng cách giữa lượng hạt điều nhập khẩu từ Việt Nam so với các thị trường cung cấp khác còn rất lớn. Nhiều khả năng sự cạnh tranh này chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Ngành hạt điều Việt Nam vẫn đóng vai trò là nhà cung cấp hạt điều số 1 tại Hoa Kỳ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (*) Ghi chú HS 080131 Hạt điều tươi hoặc khô, nguyên vỏ; HS 080132 Hạt điều tươi hoặc khô, đã tách vỏ

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ

Được biết, theo ước tính, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 3/2022 chỉ đạt 40 nghìn tấn, trị giá 241 triệu USD, tăng 57,9% về lượng và tăng 59,9% về trị giá so với tháng 2/2022, nhưng so với tháng 3/2021 giảm 11,8% về lượng và giảm 9,0% về trị giá.

Tính chung quý I/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước đạt 105 nghìn tấn, trị giá 630 triệu USD, giảm 6,7% về lượng và giảm 5,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 3/2022, giá bình quân xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước đạt 6.024 USD/tấn, tăng 1,2% so với tháng 2/2022 và tăng 3,2% so với tháng 3/2021. Tính chung quý I/2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt 5.974 USD/tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu chủng loại hạt điều xuất khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2022 vẫn tập trung chủ yếu là hạt điều W320, W240, WS/WB. Trong đó, xuất khẩu hạt điều W320 chiếm tỷ trọng 38,7% tổng lượng và 44,2% tổng trị giá trong 2 tháng đầu năm 2022. Do đó, xuất khẩu hạt điều W320 giảm đã ảnh hưởng đến toàn ngành.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hạt điều chủng loại W320 đạt 25,35 nghìn tấn, trị giá 171,83 triệu USD, giảm 10,4% về lượng và giảm 5,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu hạt điều W320 sang nhiều thị trường chủ lực giảm, như: Hà Lan, Canada, Trung Quốc, Úc, Nga. Ngược lại, xuất khẩu hạt điều W320 sang các thị trường Hoa Kỳ, Đức, Anh, Pháp tăng.