Thị trường bất động sản quý III/2023 đón nhận những tín hiệu tích cực nào?

Từ đầu quý III/2023, thị trường bất động sản đã nhen nhóm những tín hiệu tích cực hơn so với nửa đầu năm 2023. Trong đó, lượng tìm kiếm các phân khúc đất nền, chung cư,... có sự phục hồi tốt và nguồn cung từ các dự án mới xuất hiện ngày càng nhiều.

Theo Batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản quý III/2023 ghi nhận nhiều chủ đầu tư rục rịch triển khai dự án mới. Đặc biệt, tại khu vực các tỉnh, thành phía nam, hoạt động mua bán đã trở lại ở phân khúc căn hộ, nhà liền thổ. Những tín hiệu tích cực về sức cầu cho thấy, từ nay đến cuối năm, thị trường bất động sản 2023 sẽ có những mảng tươi sáng giúp thị trường dần hồi phục.

Trong đó, tại tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư các dự án Thang Long Real Group, Đất Xanh, Nam Long…đang khởi động và nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường bất động sản. Trong đó, dự án Eco Village Saigon River quy mô 55ha vừa chào bán thành công hàng loạt căn nhà phố vào đầu tháng 8/2023 với giá dao động khoảng 8 - 15 tỷ đồng.

Còn tại tỉnh Long An, thị trường bất động sản đón nhận hơn 500 sản phẩm từ giai đoạn 2 dự án căn hộ vừa túi tiền EHome Southgate với mức giá từ 1 tỷ đồng/căn, có diện tích 50m2 của nhà đầu tư Nam Long. Đầy là dự án sẽ cung cấp ra thị trường hơn 1.400 căn hộ. Trong đó, gần 400 căn hộ giai đoạn 1 đã hoàn thiện và đưa ra thị trường trước đó.

Hay tại khu vực miền Trung, nhiều dự án lớn của Novaland như Aqua City, Novaworld Phan Thiết… đã khởi động trở lại. Một số dự án của Hưng Thịnh, Sun Groupnhư Merry Land Quy Nhơn, Sun Cosmo Residences Đà Nẵng cũng chính thức ra mắt.

Bên cạnh đó, trong tháng 7/2023, lượng tin rao bán nhà đất trên cả nước đã tăng 4%, mức độ quan tâm cũng tăng 6% so với tháng trước đó. Xu hướng tăng này diễn ra trong tất cả các loại hình bất động sản để bán bao gồm: căn hộ, đất nền, nhà riêng và nhà mặt phố.

Nguồn cung và lượng tìm kiếm trên thị trường bất động sản bắt đầu tăng trở lại từ quý III/2023 (Ảnh: TN)

Trong đó, căn hộ chung cư, biệt thự và đất nền ghi nhận lượt tìm kiếm phục hồi tốt nhất, trung bình tăng từ 6 -7% so với nửa đầu năm 2023. Tuy so với cùng kỳ 2022, lượng sản phẩm rao bán và nhu cầu mua của thị trường bất động sản 2023 vẫn thấp hơn khá nhiều chưa cải thiện nhưng sự phục hồi so với các tháng đầu năm là rõ rệt.

Đối với TP.HCM, thị trường bất động sản ghi nhận sự phục hồi thông qua lượng tin rao bán tăng 6%, lượt tìm mua nhà đất tăng 8%. Trong đó phân khúc ghi nhận nhu cầu mua tăng tốt nhất tháng 7/2023 là biệt thự và đất nền vùng ven. Theo đó, mức tăng trưởng nhu cầu mua của hai phân khúc này lần lượt là 8% và 9% so với tháng trước.

Thị trường bất động sản cho thuê cũng có đã hoạt động sôi nổi. Nhu cầu thuê chung cư và nhà trọ trong tháng 7/2023 trên cả nước tăng mạnh, lần lượt là 14% và 33% so với tháng 6/2023. Nhà riêng và nhà mặt phố cũng có nhu cầu tìm thuê tăng thêm 3-4%, nhưng chủ yếu vẫn là tìm thuê các mặt bằng ngoài khu vực trung tâm hành chính, thương mại.

Những động thái tích cực từ lượng tìm kiếm bất động sản gia tăng hay việc "bung hàng" của các chủ đầu tư từ quý III, cũng cho thấy bức tranh thị trường bất động sản 2023 dần trở lại trạng thái tốt hơn. Dự báo từ cuối năm 2023 trở đi, các dự án bất động sản, đặc biệt tại TP.HCM và vùng lận cận, ở tất cả các phân khúc sẽ hồi phục sức mua. Tuy không bằng giai đoạn đầu năm 2022, nhưng sẽ là bệ đỡ lớn cho thị trường lấy đà hồi phục rõ nét từ giữa năm 2024 trở đi.

Theo các chuyên gia, giai đoạn khó khăn nhất của thị trường bất động sản đã qua đi và những tín hiệu tích cực xuất hiện cũng xuất hiện nhiều hơn như kinh tế có dấu hiệu phục hồi. Từ nay đến cuối năm là thời điểm hội tụ nhiều yếu tố cần và đủ để kích hoạt thị trường. Lãi suất hạ nhiệt, room tín dụng mở, đầu tư công được đẩy mạnh, đặc biệt là các dự án hạ tầng được khởi động trên khắp cả nước… động thái hỗ trợ về chính sách cũng sẽ “thấm” dần từ nay đến cuối năm 2023.