Thị trường khách sạn Hà Nội trong quý III/2024 ghi nhận giá thuê giảm nhẹ so với quý trước. Nguyên nhân bởi đây là dịp thấp điểm của mùa du lịch nên các doanh nghiệp thường có ưu đãi, giảm giá.

Theo báo cáo quý III/2024 của Savills, thị trường khách sạn Hà Nội không ghi nhận dự án mới. Nguồn cung hiện tại của ngành khách sạn duy trì ổn định theo quý với 11.120 phòng từ 67 dự án. Trong đó, nguồn cung hiện tại tập trung chủ yếu ở khu vực nội thành, với khoảng 5.500 phòng, tỉ lệ khách sạn 5 sao chiếm 59%.

Giá thuê trung bình trong quý đạt mức 2,7 triệu đồng/phòng/đêm, giảm 2% so với quý II/2024. Phân khúc 5 sao cũng ghi nhận mức giảm 2% so với quý trước và giảm 1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, giá thuê phòng tại các dự án 4 sao tăng nhẹ 2% theo quý và 1% theo năm.

Lý giải thực trạng thị trường khách sạn giảm giá thuê, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho biết, quý III hàng năm thường là giai đoạn thấp điểm của các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng.

"Do đó, nhiều dự án khách sạn đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi và các gói du lịch kích cầu, với mục tiêu thu hút khách du lịch trong mùa thu cũng như hưởng ứng chương trình thúc đẩy du lịch nội địa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch", ông Matthew Powell nhận định.

Thị trường khách sạn Hà Nội trong quý III/2024 ghi nhận giá thuê giảm. Ảnh: Thái Nguyễn

Mặc dù bức tranh toàn cảnh của ngành du lịch đang ghi nhận những tín hiệu khả quan, hiệu suất của thị trường khách sạn trong quý III/2024 vẫn chưa thực sự bứt phá, với công suất đạt 67%, không thay đổi so với quý trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, theo ông Matthew, thị trường khách sạn vẫn còn nhiều tiềm năng phục hồi ngắn hạn.

Nguyên nhân do để đạt được mục tiêu và tạo động lực cho sự hồi phục của thị trường khách sạn, từ tháng 10 đến cuối năm, Sở Du lịch Hà Nội đã triển khai đa dạng các hoạt động nhằm thu hút du khách. Trong đó, nổi bật là sự kiện Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024 cùng các chiến dịch quảng bá điểm đến của Thủ đô. Đồng thời, hình ảnh du lịch Hà Nội cũng được tích cực quảng bá thông qua chương trình hợp tác tuyên truyền với kênh truyền hình quốc tế CNN.

Ngoài việc đẩy mạnh quảng bá, thành phố Hà Nội còn tập trung vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Cụ thể, UBND thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai Đề án đổi mới mô hình quản lý và bảo tồn quần thể Hương Sơn (chùa Hương) tại huyện Mỹ Đức. Những nỗ lực này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch, từ đó gia tăng nguồn cầu cho thị trường khách sạn.

Ông Matthew Powell cũng cho rằng, trong bối cảnh các hoạt động kích cầu du lịch đang dần tạo nền tảng ổn định để thị trường phục hồi, triển vọng về nguồn cung mới cũng đáng chú ý.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội

Từ năm 2024, Hà Nội dự kiến sẽ đón nhận thêm 68 dự án khách sạn, cung cấp khoảng 12.115 phòng. Đặc biệt, một dự án khách sạn 5 sao dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2024, sẽ cung cấp thêm 207 phòng.

Giai đoạn từ 2025 đến 2026, thị trường dự kiến cung cấp 3.035 phòng từ 12 dự án mới. Trong đó các khách sạn 5 sao chiếm ưu thế với 77% và các dự án 4 sao chiếm 23% nguồn cung, hứa hẹn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại thành phố.

Về vị trí, khu vực nội thành Hà Nội dự kiến sẽ chiếm 41% tổng nguồn cung mới, tương đương 5.027 phòng từ 22 dự án. Các thương hiệu quốc tế sẽ tiếp tục chiếm ưu thế khi quản lý 66% nguồn cung mới. Trong khi đó, 34% nguồn cung mới còn lại sẽ do các đơn vị quản lý nội địa quản lý, mang đến cho du khách nhiều đa dạng sự lựa chọn về thương hiệu.