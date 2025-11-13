Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi

Bà Phạm Thị Loan - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Thắng Kiên cho biết, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, chính quyền xã Đề Gi từng bước đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả rõ rệt trong quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và các đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - làng sức khỏe” ở khu dân cư được chú trọng triển khai sâu rộng trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Theo ông Đặng Xuân Thanh (70 tuổi, ở thôn Thắng Kiên), người dân Đề Gi nói riêng và tỉnh Gia Lai vừa trải qua cơn cơn bão vô cùng khủng khiếp, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Điều đáng mừng là bà con đã đồng thuận, chấp hành nghiêm công tác di dân ra khỏi vùng nguy hiểm nên đáng mừng không có thiệt hại về người.

"Nhân dân thôn Thắng Kiên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, ông Thanh cho hay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 6, từ trái sang) và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (thứ 5, từ phải sang) trao quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng cơn bão số 13.

Ngày hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước đang ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025, lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân. Giảm trung gian, giảm thủ tục, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Gia Lai nói chung và thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi nói riêng đã đạt được trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Theo Thủ tướng, thời gian tới, nhiệm vụ nặng nề, khó khăn chồng chất, nhưng chúng ta luôn vững tin “khó khăn mấy cũng vượt qua” với những điểm tựa quan trọng.

Điểm tựa về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”.

Điểm tựa có Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.

Điểm tựa truyền thống lịch sử - văn hóa; kết hợp sức mạnh từ Trung ương và địa phương, sức mạnh của Nhà nước với sức mạnh của doanh nghiệp, sức mạnh của Nhân dân, sức mạnh trong nước và ngoài nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày hội.

Điểm tựa Nhân dân, dân là gốc, dân là trung tâm và là chủ thể của sự nghiệp cách mạng, Nhân dân làm nên lịch sử, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Điểm tựa quân đội, công an. “Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”; “Công an ta, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Điểm tựa tinh thần tự lực, tự cường.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, trơn tru, toàn diện

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng nêu rõ, phải tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng trong tháng 11 và xây dựng lại những nhà bị đổ sập cho người dân trước 15 tháng Chạp âm lịch.

Khôi phục hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục… và khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Khắc phục các hạn chế, tồn tại; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, trơn tru, hiệu quả, toàn diện, vì Nhân dân phục vụ.

“Tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của xã hội; phát huy nguồn lực con người, thiên nhiên.

Tiếp tục vận động người dân nêu cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, xây dựng xã không ma túy, xã không tội phạm, xã không còn người nghèo, người đói, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngày 13/11, thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư.

Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về “3 gần” (gần dân, gần cơ sở, gần không gian số); “5 phải” (phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả với nhân dân); “4 không” (không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy và không làm sai chức năng của mình).

Phát biểu tại Ngày hội, đại diện bà con Nhân dân bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quê hương, đất nước.

Khẳng định sự tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại ngày hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã trao quà tặng bà con thôn Thắng Kiên, các hộ gia đình thiệt hại do bão, các hộ gia đình chính sách trên địa bàn.