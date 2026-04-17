Phường Quảng Phú (TP. Đà Nẵng): Bứt phá trong quý I/2026, thu ngân sách đạt trên 50% dự toán năm

Mở đầu năm 2026, kinh tế phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Điểm sáng lớn nhất nằm ở công tác thu ngân sách khi tổng thu cân đối đạt 145,5 tỷ đồng, chạm mốc 52,36% dự toán cả năm. Đây là kết quả vượt mong đợi, cho thấy sự hiệu quả trong việc quản lý các nguồn thu thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân và tiền sử dụng đất.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quảng Phú đã tổ chức hội nghị lần thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quý 1/2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2026. Ảnh: PQP

Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương đã bảo đảm nguồn nước tưới tiêu cho hơn 453ha lúa vụ Đông Xuân, đồng thời thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, giữ vững ổn định sản xuất cho bà con nhân dân.

Không chỉ tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn, hội nghị đã dành thời gian thảo luận sâu về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Với danh mục 79 dự án dự kiến triển khai, phường Quảng Phú đang hướng tới một diện mạo đô thị hiện đại và đồng bộ hơn.

Điểm sáng lớn nhất của phường Quảng Nam trong quý I/2026 nằm ở công tác thu ngân sách khi tổng thu cân đối đạt 145,5 tỷ đồng, chạm mốc 52,36% dự toán cả năm. Ảnh: PQP

Song song đó, công tác quản lý đô thị và tài nguyên môi trường cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Trong quý I, phường đã tiếp nhận và giải quyết 244 hồ sơ đất đai, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị để xác định giá đất bồi thường, tái định cư. Đặc biệt, tinh thần “kiên quyết, không ngoại lệ” được áp dụng triệt để trong việc xử lý các vi phạm xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công, đảm bảo kỷ cương đô thị.

Một trong những dấu ấn quan trọng trong quý I/2026 chính là việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là minh chứng cho sự tin tưởng và tinh thần trách nhiệm của cử tri đối với hệ thống chính trị địa phương.

Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú Bùi Ngọc Ảnh trong một lần thăm và động viên các mô hình sản phẩm OCOP trên địa bàn phường. Ảnh: PQP

Về cải cách hành chính, Quảng Phú tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng với 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Đời sống tinh thần của nhân dân cũng được chăm lo chu đáo thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi dịp Tết Bính Ngọ và các chính sách an sinh xã hội kịp thời cho đối tượng chính sách, người có công.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến tâm huyết vào hai dự thảo Nghị quyết quan trọng về đổi mới công tác dân vận và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể giai đoạn 2026 - 2030.

Lãnh đạo UBND phường Quảng Phú thăm mô hình làm hến thuộc làng nghề hến Tân Phú. Ảnh: PQP

Mục tiêu cốt lõi là “lấy nhân dân làm trung tâm”, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân, đồng thời nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản tại khu dân cư. Đây sẽ là kim chỉ nam để Đảng bộ phường Quảng Phú tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong quý II và cả năm 2026.

Với những nền tảng vững chắc đã xây dựng được trong những tháng đầu năm, phường Quảng Phú đang tự tin bước vào giai đoạn tiếp theo với tinh thần đổi mới, quyết liệt và vì lợi ích của nhân dân.