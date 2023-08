Thừa Thiên Huế ban hành quy định khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND quy định khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng của quyết định là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư; chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; ban quản trị nhà chung cư; đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư. Quyết định này không áp dụng đối với nhà chung cư xã hội chỉ để cho học sinh, sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong một phòng.

Một dự án chung cư cho người thu nhập thấp ở TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh, cụ thể đối với loại hình nhà chung cư xã hội; nhà chung cư phục vụ tái định cư; nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại; nhà chung cư sử dụng làm nhà ở công vụ có giá tối thiểu đối với loại nhà không có thang máy là 3.700đ/m2 sử dụng/tháng, tối đa 5.800/m2 sử dụng/tháng. Đối với loại nhà chung cư có thang máy giá dịch vụ quản lý vận hành tối thiểu là 4.400đ/m2 sử dụng/tháng, tối đa 7.100đ/m2 sử dụng/tháng.

Giá dịch vụ quản lý vận hành đối với nhà chung cư thương mại không có thang máy tối thiểu là 4.300đ/m2 sử dụng/tháng, tối đa 6.500đ/m2 sử dụng/tháng; nhà chung cư thương mại có thang máy tối thiểu là 5.700đ/m2 sử dụng/tháng, tối đa là 9.100đ/m2 sử dụng/tháng.

Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư nói trên đã bao gồm chi phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư, lợi nhuận và thuế giá trị gia tăng. Khung giá này không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và các dịch vụ cao cấp không thuộc phần sở hữu chung (như tắm hơi, bể bơi, sân tennis hoặc các dịch vụ cao cấp khác).

Khung giá dịch vụ này cũng chưa bao gồm nguồn thu từ kinh doanh các dịch vụ khác thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư. Trường hợp có nguồn thu từ kinh doanh các dịch vụ khác thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư, chủ đầu tư, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm tính toán để bù đắp chi phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư nhằm mục đích giảm giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Đối với giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với phần diện tích văn phòng, dịch vụ, thương mại sẽ do các bên thỏa thuận trên cơ sở tính toán thực tế các hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn phòng và của từng vị trí nhà chung cư. Giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng dùng làm chỗ để xe ô tô cũng sẽ do các bên thỏa thuận, trường hợp các bên không thỏa thuận được giá dịch vụ này thì xác định theo khung giá dịch vụ do UBND tỉnh Thừa thiên Huế quy định.