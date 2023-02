Thuỷ sản Bến Tre (ABT) chốt ngày trả cổ tức đợt 1/2022 với tỷ lệ 20%

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HoSE: ABT) vừa thông qua phương án chia cổ tức đợt 1/2022 và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HoSE: ABT) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng) vào ngày 15/03. Ngày giao dịch không hưởng quyền là vào ngày 14/03/2023.



Với gần 11,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thủy sản Bến Tre phải chi hơn 23,5 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 24/03/2023.

Trên cơ cấu cổ đông của ABT, công ty mẹ - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN - hiện đang nắm hơn 9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 76,4%, có thể được nhận hơn 18 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên 2022, Thủy sản Bến Tre đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 20-30%. Nhìn chung, Công ty cũng đã được coi là thực hiện xong tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức tối thiểu, dự kiến còn ít nhất 1 lần trả cổ tức với tỷ lệ 10% còn lại để hoàn thành ở mức tối đa.

Ngoài ra, cũng trong ngày 15/3, Thuỷ sản Bến Tre sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 15/4.

Thuỷ sản Bến Tre kết thúc năm 2022 bằng bức tranh kinh doanh tươi sáng

Trong quý IV/2022, ABT ghi nhận doanh thu hơn 144 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ nhưng lãi sau thuế giảm 15%, còn gần 13 tỷ đồng. Công ty cho biết lợi nhuận giảm chủ yếu do tình hình thị trường biến động khiến giá bán một số mặt hàng giảm tương đối so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo kết quả kinh doanh 2022 của Thuỷ sản Bến Tre

Nhờ kết quả kinh doanh giữa năm đầy khả quan, cả năm 2022, doanh thu ABT đạt hơn 617 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021 và vượt 19% kế hoạch. Lãi sau thuế gần 65 tỷ đồng, tăng 90% và vượt 44% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/02, giá cổ phiếu ABT giảm 0,96% xuống còn 35.950 đồng/ cổ phiếu.