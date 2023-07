Thủy sản Mekong (AAM): Lợi nhuận quý II "lao dốc", chỉ đạt 1,1 tỷ đồng

Trong quý I/2023, Công ty CP Thủy sản MeKong (HoSE: AAM) ghi nhận doanh thu thuần đạt 30,3 tỷ đồng, giảm 42,5% so với cùng kỳ năm 2022, do giá vốn bán hàng ở mức cao với 29,1 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp thu về còn 1,2 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước.