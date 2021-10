Thủy sản Minh Phú đầu tư 1.600 tỷ làm Nhà máy chế biến thủy sản

Thủy sản Minh Phú của "vua tôm" Lê Văn Quang vừa khởi công xây dựng chuỗi dự án Nhà máy chế biến thủy sản với vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng.

Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú có địa chỉ tại KCN Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú – chủ đầu tư dự án cho biết, quy mô chuỗi dự án bao gồm: Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú, với công suất thiết kế 19 ngàn tấn/năm, trên diện tích đất xây dựng hơn 29.800 m2; Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phát, với công suất thiết kế 19 ngàn tấn/năm, trên diện tích đất xây dựng hơn 29.800 m2; Nhà máy sản xuất bao bì Quang Minh, công suất 5.000 tấn/năm.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung, công suất thiết kế 2.700 m3/ngày đêm, trên diện tích đất xây dựng 2,73 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.600 tỷ đồng.

Thủy sản Minh Phú khởi công dự án Nhà máy chế biến thủy sản vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng.

Đặc biệt, các dự án được triển khai theo kinh tế tuần hoàn và cân bằng Cacbon trong cả chuỗi giá trị tôm Minh Phú. Trong dự án, còn đầu tư khu nhà ở xã hội, chăm lo nhà ở và phúc lợi cho công nhân viên Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú.

Theo kế hoạch, Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phát và Nhà máy xử lý nước thải tập trung sẽ hoàn thành đi đưa vào hoạt động quý II/2022; riêng Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động quý I/2025.

Trước đó, Minh Phú cũng đã công bố báo cáo tài chính riêng quý III/2021. Doanh thu thuần của công ty đạt 2.695 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Báo cáo cho thấy, giá vốn bán hàng giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái nên lãi gộp của MPC đạt 447 tỷ đồng, tăng tới 82% so với cùng kỳ.

Chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí bán hàng ghi nhận tăng đột biến 95% trong quý III lên 164 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí dịch vụ mua ngoài nhưng không được thuyết minh chi tiết. Kết thúc quý III, Minh Phú lãi 231 tỷ đồng, tăng 39%.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Thủy sản Minh Phú đạt doanh thu thuần 7.210 tỷ đồng, tăng 9%, lãi sau thuế là 410 tỷ đồng, xấp xỉ với cùng kỳ.

Được biết, Minh Phú đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 lên 15.774 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.092 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, MOC đã thực hiện 45,8% mục tiêu doanh thu và 37,5% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9 tổng tài sản của Minh Phú là 9.067 tỷ đồng, tăng 21,5% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt 1.551,5 tỷ đồng, tăng gần 40% so với đầu năm và chiếm gần 12,7% tổng tài sản. Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi là 932 tỷ đồng, giảm 41% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả cuối kỳ của công ty đạt 3.639 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay đều là ngắn hạn với giá trị 1.780 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.