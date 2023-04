Thủy sản Minh Phú (MPC) kỳ vọng lãi năm 2023 vượt 1.100 tỷ đồng

Năm 2023, Thủy sản Minh Phú (MPC) đặt mục tiêu doanh thu gần 18.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.145 tỷ đồng, mức kỷ lục từ trước tới nay.

Minh Phú đặt mục tiêu lãi kỷ lục

Công ty CP Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa công bố Báo cáo thường niên 2022, trong đó có dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023.

MPC đặt mục tiêu sản lượng sản xuất đạt 60.000 tấn, doanh thu 17.985,3 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện 2022; lợi nhuận trước thuế đạt 1.250,9 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.250,9 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện của năm 2022, trong đó công ty con Minh Phú Hậu Giang đạt 500 tỷ đồng, Minh Phú Lộc An đạt 117,9 tỷ đồng, Minh Phú Kiên Giang đạt 26,2 tỷ đồng… Lợi nhuận sau thuế đạt 1.145 tỷ đồng, tăng 37% so với thực hiện năm trước đó.

MPC cho biết, năm 2023, HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, Minh Phú với tầm nhìn phát triển chuỗi giá trị tôm hướng đến kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trên nền tảng số, duy trì vị thế là công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam và trong top của thế giới, giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có cũng như không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của MPC

Để đạt được kế hoạch đó, Minh Phú xác định phải đạt được mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ khâu lai tạo con giống cho đến khâu xuất khẩu, phân phối tại các thị trường. Minh Phú sẽ triển khai các dự án lớn nhằm xây dựng các vùng nuôi tập trung như tôm rừng, tôm quảng canh, tôm siêu thâm canh công nghệ cao và tôm lúa theo phương thức liên kết hợp tác với đầy đủ cơ sở hạ tầng cấp, thoát nước, dịch vụ kỹ thuật. Trong đó có khu phức hợp chế biến tôm cùng công nghiệp phụ trợ nằm ở gần vùng nguyên liệu để nâng cao chất lượng tôm nguyên liệu và giảm chi phí muối ướp, vận chuyển cũng như giảm hao hụt sau thu hoạch.

Mô hình sản xuất đặc thù và chuyên môn hoá cao, bao gồm tất cả các thành phần của chuỗi như nghiên cứu - phát triển con giống, nuôi trồng, chế biến, xử lý phụ phẩm và thương mại. Đặc biệt, từng mắt xích sẽ được đồng bộ về công suất để đảm bảo cân bằng cung cầu.

Song song đó, Minh Phú cũng đã và đang phối hợp với Vụ Khoa Học và Công Nghệ của bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng các Viện nghiên cứu thủy sản để tập trung gia hóa tôm sú giống kháng bệnh và thích nghi, năng suất cao, giúp tăng thị phần tôm sú từ 20% hiện nay lên đến 50% và cao hơn nữa.

Minh Phú đã phác thảo kế hoạch về một chuỗi giá trị tôm thông minh xanh sạch, hữu cơ tuần hoàn và cân bằng carbon nhằm làm chủ được nguồn nguyên liệu sạch và bền vững đồng thời đẩy mạnh năng suất chế biến và giảm giá vốn hàng bán. Chuỗi giá trị tôm này sẽ được triển khai xây dựng dưới 5 hình mô hình chính như sau:

Con giống quyết định trên 60% thành công của nuôi tôm. Để có con giống tốt, chất lượng cao, Minh Phú đề xuất xây dựng: (1) khu sản xuất tôm Sú và tôm Thẻ chân trắng bố mẹ thích nghi, kháng bệnh, lớn nhanh; (2) khu sản xuất tôm giống chất lượng cao, (3) khu sản xuất con dời và tảo làm thức ăn cho tôm tại tỉnh Ninh Thuận;

Khu phức hợp nuôi Tôm Công nghiệp công nghệ cao, tuần hoàn: kết hợp công nghệ AI và nền tảng Blockchain để xây dựng một ứng dụng di động thông minh (Mobile app) để quản lý nuôi tôm...;

Khu phức hợp nuôi Tôm Sú Quảng canh tuần hoàn vừa sức tải của môi trường;

Khu phức hợp nuôi Tôm Sú rừng đước hữu cơ, tuần hoàn vừa sức tải của môi trường;

Khu phức hợp nuôi Tôm Sú - Lúa hữu cơ (2 vụ tôm Sú + 1 vụ lúa chung với tôm càng) tuần hoàn vừa sức tải của môi trường, tạo ra sản phẩm tôm Sú hữu cơ và tôm càng hữu cơ chất lượng cao và luân canh với trồng giống lúa hữu cơ.

Trong tầm nhìn chiến lược đó, Minh Phú đã từng bước phát triển và ứng dụng công nghệ vào vùng nuôi, nhà máy chế biến. Từ đó, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm thiểu chi phí sản xuất cho cả chuỗi giá trị; đồng thời xây dựng được niềm tin để huy động được nguồn vốn đầu tư mạnh cho nuôi tôm công nghệ cao.

Phấn đấu đến năm 2030 giá thành tôm nguyên liệu Việt Nam sẽ bằng với giá của Ấn Độ

MPC cũng cho biết đã và đang phối hợp với Vụ Khoa Học và Công Nghệ của Bộ NN&PTNT, cùng các Viện nghiên cứu thủy sản để tập trung phát triển tôm sú giống kháng bệnh và thích nghi, năng suất cao, giúp tăng thị phần tôm sú từ 20% hiện nay lên đến 50% và cao hơn nữa.

Trong chiến lược phát triển dài hơi, Minh Phú đặt chiến lược trọng tâm là phấn đấu đến năm 2030 giá thành tôm nguyên liệu Việt Nam sẽ bằng với giá của Ấn Độ và phấn đấu đến năm 2035 giá thành tôm nguyên liệu Việt Nam bằng Ecuador.

Để đạt được mục tiêu trên, Minh Phú sẽ tiến hành nghiên cứu, sản xuất ra tôm giống chất lượng cao kháng bệnh và thích nghi với thời tiết khí hậu, môi trường Việt Nam, đưa tỷ lệ thành công của ngành nuôi tôm Việt Nam đến năm 2030 đạt trên 60% và đến năm 2035 đạt trên 80%.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ xây dựng và hoàn thiện các mô hình nuôi tôm sú rừng, tôm sú quảng canh, tôm sú bán thâm canh, tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh công nghệ cao…, phù hợp với từng vùng miền với giá thành thấp bằng Ấn Độ từ năm 2030 và bằng Ecuador từ năm 2035.

Thủy sản Minh Phú có tiền thân là doanh nghiệp tư nhân cung ứng xuất khẩu Minh Phú. Hoạt động kinh doanh chính của MPC là chế biến và kinh doanh hàng thủy sản, kinh doanh giống thủy sản và thức ăn thủy sản, kinh doanh máy móc và thiết bị phục vụ cho ngành thủy sản.

Năm 2006, doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Cùng năm, doanh nghiệp chính thức được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).