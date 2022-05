Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh, mặc dù chính sách “Zero Covid” khiến hoạt động vận tải gặp khó khăn, việc kiểm tra Covid-19 trên hàng đông lạnh của nước bạn ngày càng khắt khe...

Thủy sản Việt bán vào Trung Quốc tăng mạnh bất chấp chính sách "Zero Covid".

Tháng 4/2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang hầu hết các thị trường lớn tăng trưởng khả quan

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,13 tỷ USD, tăng 50,6% so với tháng 4/2021. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản đạt 3,65 tỷ USD, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang hầu hết các thị trường lớn tăng trưởng khả quan, trừ xuất khẩu sang thị trường Anh giảm trong tháng 4/2022. Trong đó, xuất khẩu thủy sản sang 2 thị trường lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ và Trung Quốc tăng mạnh.

Đáng chú ý, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh, mặc dù chính sách “Zero Covid” khiến hoạt động vận tải gặp khó khăn, việc kiểm tra Covid-19 trên hàng đông lạnh ngày càng khắt khe. Tuy nhiên, việc nhiều tỉnh, thành phố tại Trung Quốc bị phong tỏa khiến nguồn cung thủy sản cho tiêu thụ nội địa và chế biến xuất khẩu gặp khó khăn. Do đó, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc các tháng đầu năm 2022 đạt mức tăng trưởng 3 con số so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường lớn trong Liên minh châu Âu cũng tăng mạnh. Theo đó, 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hà Lan tăng 64,8% so với cùng kỳ năm 2021; xuất khẩu sang Bỉ tăng 76,8%; xuất khẩu sang Đức tăng 39,3%.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan.

Được biết, theo Tổng cục Thống kê, tháng 4/2022, sản lượng thủy sản của Việt Nam ước đạt ước 736,4 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó sản lượng cá đạt 528,6 nghìn tấn, tăng 2%; sản lượng tôm đạt 99,2 nghìn tấn, tăng 7,8%; sản lượng thủy sản khác đạt 108,6 nghìn tấn, tăng 1,3%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 4/2022 ước đạt 380,4 nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 252 nghìn tấn, tăng 5%; tôm đạt 86,5 nghìn tấn, tăng 9,2%; thủy sản khác đạt 41,9 nghìn tấn, tăng 4,2%.

Sản lượng cá tra trong tháng 4/2022 ước đạt 125,4 nghìn tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng 4/2022 ước đạt 60 nghìn tấn, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 22,6 nghìn tấn, giảm 0,9%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 4/2022 ước đạt 356 nghìn tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 276,6 nghìn tấn, giảm 0,6%; tôm đạt 12,7 nghìn tấn, giảm 0,8%; thủy sản khác đạt 66,7 nghìn tấn, giảm 0,4%.

Khai thác thủy sản biển trong tháng giảm do chi phí xăng, dầu tăng cao, thời tiết đầu tháng 4/2022 bất lợi đối với đánh bắt xa bờ, các tỉnh Duyên hải miền Trung chịu ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ bất thường, sóng lớn.

Sản lượng khai thác biển tháng 4/2022 ước đạt 342 nghìn tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. 4 tháng đầu năm 2022, sản lượng thủy sản của Việt Nam ước đạt 2,6 triệu tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó thủy sản nuôi trồng đạt 1,368 triệu tấn, tăng 5,3%; Sản lượng thủy sản khai thác đạt 1,231 triệu tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021.