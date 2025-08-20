Khách hàng quốc tế mới tìm tới thủy sản Việt Nam

Triển lãm thủy sản quốc tế Vietfish 2025 (lần thứ 26) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM từ 20 đến 22/8 với 526 gian hàng của 280 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đơn vị tổ chức là Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP).

Bên cạnh các doanh nghiệp trong nước, sự kiện quy tụ nhiều gian hàng nước ngoài của Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Đan Mạch… Triển lãm thủy sản quốc tế lần đầu tiên đón các đoàn từ châu Phi (như Nigeria, Cameroon, Angola) đến để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và xúc tiến giao thương.

Khách quốc tế tại Vietfish 2025 ở TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Tại Lễ Khai mạc Vietfish 2025 hôm nay 20/8, ông Đỗ Ngọc Tài – Chủ tịch Hiệp hội VASEP cho biết Vietfish nhiều năm qua đã khẳng định vị thế là sự kiện thường niên lớn nhất và uy tín nhất của ngành thủy sản Việt Nam.

“Đây không chỉ là không gian hội tụ của những doanh nghiệp tiên phong trong ngành, mà còn là điểm hẹn đáng tin cậy để giao thương, kết nối và mở rộng hợp tác với các đối tác trên toàn cầu”, ông Tài khẳng định.

Với số lượng doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia lên tới con số 280, Ban tổ chức chia sẻ niềm tin rằng Vietfish năm nay mang đến bức tranh toàn diện từ sản phẩm thủy sản, công nghệ chế biến, bảo quản đến các giải pháp logistics hiện đại.

Đáng chú ý, Vietfish 2025 cũng dành không gian giới thiệu sản phẩm phục vụ thị trường nội địa với khẩu hiệu “Đổi mới và Bền vững”, giúp người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận các sản phẩm chất lượng quốc tế với giá cả hợp lý, là những sản phẩm được xuất khẩu đến khoảng 170 thị trường trên thế giới.

Chú trọng sản phẩm thủy sản cho 100 triệu người Việt

Bên cạnh yếu tố bền vững, yếu tố cũng nổi bật trong năm nay là ngành thủy sản đang nỗ lực chinh phục người tiêu dùng Việt Nam ngay tại thị trường trong nước, một thị trường được xem là rất tiềm năng nhờ quy mô dân số lên tới 100 triệu người.

Bằng chứng là Vietfish 2025 đang trưng bày và giới thiệu hàng loạt sản phẩm thủy sản cao cấp vốn từng được chú trọng phục vụ xuất khẩu.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, đây là bước đi chiến lược hướng đến thói quen tiêu dùng thời hiện đại: Từ những sản phẩm tươi sống truyền thống sang các sản phẩm đông lạnh chế biến hiện đại.

Ngoài yếu tố hiện đại, những sản phẩm này còn đạt tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thực phẩm (vì để phục vụ xuất khẩu), đa dạng trong ẩm thực và tiện lợi hơn trong chế biến so với sản phẩm tươi sống truyền thống.

Thủy sản Việt Nam cũng chú trọng tới thị trường trong nước. Ảnh: Tường Thụy

Kỳ vọng cho thủy sản Việt Nam

Tại Lễ khai mạc Vietfish 2025, ông Julien Guerrier, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong ngành thủy sản toàn cầu.

Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn nhất sang EU, đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu ASEAN khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ và nhiều thị trường khác. Ông Guerrier cũng khẳng định, từ những năm 1997 khi thủy sản Việt Nam lần đầu tiên tiếp cận thị trường EU, ngành đã có bước phát triển mạnh mẽ, vượt qua nhiều tiêu chuẩn khắt khe, trở thành trụ cột trong thương mại quốc tế.

Thủy sản Việt Nam thu hút khách hàng quốc tế lẫn trong nước tại Vietfish. Ảnh: Tường Thụy

EU coi Việt Nam là đối tác tin cậy, bền bỉ và cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời mong muốn Chính phủ Việt Nam thúc đẩy hợp tác hai chiều, tạo điều kiện để nông sản EU tiếp cận thị trường Việt Nam. Đặc biệt, hợp tác trong giải quyết vấn đề khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được hai bên coi trọng, ông Guerrier phát biểu.

EU đã đề nghị Việt Nam kiểm soát chặt chẽ việc tàu cá không xâm phạm vùng biển nước khác và bảo đảm hệ thống định vị hoạt động thường xuyên để được kiểm soát thường xuyên, theo đại diện của EU.

“Chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam. Điều kiện của chúng tôi luôn rõ ràng và phía Việt Nam cũng hiểu rất rõ vấn đề này. Chúng tôi cũng rất trông cậy vào báo cáo từ phía Việt Nam sẽ gửi cho chúng tôi vào tháng 9 tới, để chúng tôi tiếp tục xúc tiến việc hợp tác và thực thi quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp”, ông Guerrier nói.

Chủ tịch VASEP, cho biết trước các yêu cầu mà phái đoàn Liên minh châu Âu đưa ra, Việt Nam đã khẳng định quyết tâm thực thi các quy định IUU, qua đó thể hiện cam kết phát triển ngành thủy sản bền vững, minh bạch, có trách nhiệm, vì lợi ích của cộng đồng quốc tế.

Theo VASEP, đến năm 2030, ngành thủy sản tiếp tục được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp 14–16 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu mỗi năm, bảo đảm sinh kế cho hàng triệu lao động.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, ngành thủy sản Việt Nam duy trì tăng trưởng tích cực, với tổng sản lượng trên 5,5 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,2 tỷ USD.