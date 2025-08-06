Sáu tháng đầu năm 2025 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của ngành thủy sản với kim ngạch xuất khẩu đạt 5,2 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ, theo bà Tô Thị Tường Lan, Phó Tổng Thư ký VASEP (Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam).

Bà Tô Thị Tường Lan, Phó Tổng Thư ký VASEP, tại cung cấp thông tin ngành thủy sản ngày 6/8/2025 tại TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Theo đại diện của VASEP, các mặt hàng chủ lực như tôm và cá tra tăng trưởng mạnh. Xuất khẩu sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, khối thị trường CPTPP, EU ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Triển lãm thủy sản quốc tế Vietfish: “Bền vững” cho xuất khẩu

Trước những thách thức mới từ thuế quan tại thị trường Mỹ (thị trường lớn của thủy sản Việt Nam) và những biến động địa chính trị trên thế giới, Vietfish 2025 với vai trò là triển lãm số 1 châu Á của ngành thủy sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần tạo những cơ hội mới giúp thương mại thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng.

Tại buổi họp báo về Vietfish 2025 tại TP.HCM ngày 6/8, bà Tường Lan cho biết chính VASEP là đơn vị tổ chức triển lãm có tiếng nói trong lĩnh vực thủy sản thế giới này. Sự kiện sẽ diễn ra từ 20 đến 22/8 tại trung tâm triển lãm quốc tế SECC (TP.HCM).

Tôm và nhiều sản phẩm thủy sản Việt Nam khác sẽ có mặt tại triển lãm quốc tế Vietfish 2025 từ 20 -22/8 tại TP.HCM. Ảnh minh họa

Vietfish 2025 mang thông điệp “Đổi mới – Bền vững”. Phó Tổng Thư ký VASEP nhấn mạnh: “Đây không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh mà còn là cam kết của Vietfish trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững”.

Theo VASEP, với mục tiêu thu hút các quốc gia cung cấp nguyên liệu lớn như Canada, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Ấn Độ, Vietfish là nơi hội tụ các nguồn nguyên liệu đa dạng, đáp ứng nhu cầu chế biến xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

Đồng thời, triển lãm còn là nơi kết nối các công nghệ tiên tiến nhất trong nuôi trồng và chế biến thủy sản, mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Dự báo xuất khẩu thủy sản cả năm giảm

Tại họp báo Vietfish hôm nay, VASEP đã đưa ra các dự báo 6 tháng cuối năm và cả năm 2025.

Theo hiệp hội, dù đối mặt nhiều rủi ro, đặc biệt là từ chính sách thuế quan Mỹ và tình trạng thiếu nguyên liệu trong nước, ngành thủy sản vẫn có điểm tựa từ nhu cầu hồi phục tại châu Á, EU và Mỹ.

Nếu kịch bản thuế đối ứng 20% được áp dụng từ tháng 8/2025, xuất khẩu thủy sản cả năm dự kiến đạt khoảng 9 tỷ USD, giảm 10% so với năm 2024.

Đối với tôm, dự kiến kim ngạch cả năm sẽ đạt 3,6-3,8 tỷ USD, giảm nhẹ do đơn hàng sang Mỹ chững lại. Tăng trưởng phụ thuộc vào châu Á và khối thị trường CPTPP, đặc biệt là sản phẩm giá trị gia tăng.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cập nhật những thông tin trong ngành vào ngày 6/8. Ảnh: Tường Thụy

Về cá tra, VASEP dự báo đạt 1,8 tỷ USD, với kỳ vọng mở rộng ở ASEAN, Trung Đông và Nam Mỹ. Thị trường Mỹ chỉ khả quan nếu tận dụng được kết quả xem xét hành chính lần thứ 20 (POR20) của Mỹ về cá tra Việt Nam.

Theo kết quả từ POR20, 7 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ được miễn thuế chống bán phá giá trong kỳ POR20, tăng thêm 6 đơn vị so với kỳ POR19.

Các doanh nghiệp trong danh sách gồm Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông, Công ty CP Thủy sản Biển Đông Hậu Giang, Công ty CP Seavina, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ, Công ty TNHH Thủy sản Đại Thành, Công ty TNHH MTV Hải sản Đông Á, Công ty CP Hùng Cá 6, Công ty Nam Việt, Công ty CP Thủy sản NTSF.

Dự báo về cá ngừ năm 2025, kim ngạch cả năm được VASEP dự báo ước đạt 850-900 triệu USD, và tăng trưởng chủ yếu từ nhóm hàng chế biến, xuất sang thị trường mới nổi như Thái Lan, khu vực ASEAN và khối CPTPP.

Mặt hàng mực và bạch tuộc được dự báo đạt 620-650 triệu USD cả năm nhờ tiêu thụ tốt tại Nhật Bản, Hàn Quốc và nội khối châu Á.

Đối với những hải sản khác, theo VASEP, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt 2,5-3,0 tỷ USD, đóng góp gần 1/3 tổng kim ngạch của ngành thủy sản. Nhóm này ít chịu ảnh hưởng từ Mỹ, và có lợi thế từ thị trường đa dạng và sản phẩm chế biến sâu.