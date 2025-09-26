Tiến độ giải ngân của Bộ Xây dựng thấp hơn rất nhiều so với bình quân chung cả nước

Theo kế hoạch năm 2025, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tổng số 87.199 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn được giao 1.171 tỷ đồng nguồn tăng thu năm 2024 (Bộ đang hoàn thiện thủ tục đầu tư để giao kế hoạch năm) và đang báo cáo cấp có thẩm quyền giao bổ sung kế hoạch năm 2025 vốn từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022, 2023 khoảng 2.266 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 của Bộ Xây dựng dự kiến được giao khoảng 90.636 tỷ đồng. Theo số liệu của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng ước giải ngân đạt 37,2% kế hoạch.

Theo số liệu báo cáo của các chủ đầu tư, hết tháng 8/2025, Bộ Xây dựng đã giải ngân khoảng 32.887 tỷ đồng, đạt 37,7%. Như vậy, mức vốn đã giải ngân của Bộ Xây dựng hiện đang thấp hơn rất nhiều so với bình quân chung cả nước (46,3%).

Dự án sân bay Long Thành.

Tại cuộc họp tiến độ và giải ngân các dự án trọng điểm giao thông vận tải của Bộ Xây dựng chiều 25/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng, số giải ngân gần 38% kế hoạch vốn được giao và 62% số vốn còn lại là khối lượng công việc rất lớn.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải tập trung rà soát, khắc phục các vấn đề tồn tại, cân đối các giải pháp luỹ tiến khối lượng giải ngân.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, các dự án có kế hoạch về đích năm 2025 phải hoàn thành trước ngày 31/12 và sớm làm xong thủ tục nghiệm thu, quyết toán.

Những dự án đã được phê duyệt, các ban quản lý dự án phải đẩy nhanh tiến độ thủ tục khởi công, tạm ứng cho nhà thầu theo quy định," Người đứng đầu ngành Xây dựng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị các địa phương cần dồn lực giải quyết dứt điểm, đồng bộ trong giải phóng mặt bằng bởi một số dự án giá trị vướng mắc không nhiều nhưng một điểm ách tắc sẽ gây ách tắc toàn dự án.

Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các dự án như: Tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Nâng cấp Quốc lộ 2 qua Phú Thọ, đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - ngã Ba Trung Sơn, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận… cần nhanh chóng tháo gỡ nút thắt mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ; Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau, chủ đầu tư cùng nhà thầu phải nghiên cứu giải pháp tối ưu thời gian gia tải, xử lý đất yếu và hoàn thiện các nút giao trên tuyến để hoàn thành trước 19/12 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ..