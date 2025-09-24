Bất động sản

Đoạn cuối 13 km của cao tốc Vân Phong - Nha Trang dự kiến thông tuyến trước ngày 30/9

Công Tâm
24/09/2025 10:08 GMT +7
Chủ đầu tư dự án tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang cho biết, các nhà thầu đã hoàn thành xong 13 km cuối cùng của tuyến cao tốc này và sẽ chính thức thông xe trước ngày 30/9 tới.

Ngày 24/9,ông Đặng Văn Dũng, Giám đốc Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang (Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án) cho biết, đã hoàn tất 13 km cuối cùng của cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn từ cửa hầm Cổ Mã tại xã Đại Lãnh (thuộc H.Vạn Ninh, Khánh Hòa cũ) đến xã Diên Thọ (thuộc H.Diên Khánh, Khánh Hòa cũ).

Ông Dũng cho biết thêm, hiện nay tuyến đường 13km cuối cơ bản đã hoàn tất và đơn vị đang làm việc với Cục đường bộ, các đơn vị liên quan để làm các thủ tục bàn giao và dự kiến sẽ thông tuyến trước 30/9.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dự kiến thông xe toàn tuyến cuối tháng 9/2025.

Được biết, phân đoạn 13 km này nhà thầu là Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C và Công ty CP Hải Đăng thi công.

Theo Ban Quản lý dự án 7, trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn, như vướng giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, khan hiếm vật liệu đất đắp... Sau khi bổ sung nguồn lực, thiết bị, hai nhà thầu trên đã hoàn thành dự án, sẵn sàng cho thông xe.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83 km, khởi công từ tháng 1/2023. Trong đó, khoảng 70,35 km đã hoàn thiện và đưa vào khai thác từ tháng 4/2025.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỉ đồng, giai đoạn đầu, tuyến được xây dựng bốn làn xe, tốc độ khai thác 90 km/h; khi hoàn chỉnh sẽ đạt quy mô sáu làn xe, tốc độ tối đa 120 km/h.

