Cần thống nhất giao cơ quan có thẩm quyền đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND TP.Hà Nội, UBND tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên thống nhất giao cơ quan có thẩm quyền đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức PPP.

Tại văn bản số 5571/VPCP-CN ngày 20/6/2025 về phương án đầu tư xây dựng Dự án hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức PPP, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan có liên quan để thống nhất phương án đầu tư xây dựng hoàn thiện cao tốc CT.7 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức PPP.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Thực hiện chỉ đạo nói trên, Bộ Xây dựng nhận được ý kiến UBND TP.Hà Nội, UBND tỉnh Bắc Ninh và UBND tỉnh Thái Nguyên tuy nhiên chưa có nội dung xin ý kiến của HĐND tỉnh/thành phố thống nhất giao cơ quan có thẩm quyền.

Để có đủ cơ sở xác định cơ quan có thẩm quyền, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.Hà Nội, UBND tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên báo cáo HĐND thành phố/tỉnh chấp thuận, thông qua phương án giao UBND tỉnh Thái Nguyên làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai thực hiện Dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức PPP.

Các ý kiến thống nhất gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 29/9/2025 để bộ triển khai các bước tiếp theo đối với Dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức PPP.

Cần phải nói thêm rằng, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng (CT.07) dài khoảng 227 km, quy mô cao tốc 4 - 6 làn xe, lộ trình đầu tư trước năm 2030, trong đó đoạn Hà Nội - Thái Nguyên, quy mô 6 làn xe, đoạn Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng, quy mô 4 làn xe.

Đến nay, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành đã đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên – Chợ Mới theo phương thức PPP.

Theo đó, đầu tư mở rộng quy mô đầu tư 6 làn xe để hoàn chỉnh theo quy mô quy hoạch đoạn Hà Nội - Thái Nguyên và 4 làn xe đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới.

Nhà đầu tư đề xuất đầu tư mở rộng quy mô đầu tư hoàn chỉnh đoạn Hà Nội - Thái Nguyên theo quy mô 6 làn xe, hoàn thành vào năm 2027; đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới hoàn chỉnh theo quy mô 4 làn xe, hoàn thành vào năm 2029.