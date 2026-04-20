Tin "cực buồn" về giá xăng cho người Mỹ

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trên chương trình “State of the Union” của CNN, ông Wright cho biết giá xăng đã tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Iran leo thang, đồng thời thừa nhận chưa thể xác định chính xác thời điểm giá nhiên liệu có thể giảm trở lại dưới mốc 3 USD/gallon.

“Điều đó có thể xảy ra vào cuối năm nay, nhưng cũng có thể phải đến năm sau”, ông nói, đồng thời nhận định giá xăng “có khả năng đã đạt đỉnh và sẽ bắt đầu giảm, đặc biệt nếu xung đột được giải quyết.”

Xung đột Trung Đông đẩy giá nhiên liệu leo thang

Giá xăng bắt đầu tăng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công, đặc biệt khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Bình thường, hơn 20 triệu thùng dầu, tương đương khoảng 1/5 nguồn cung toàn cầu, đi qua khu vực này mỗi ngày, nhưng kể từ khi chiến sự bùng phát, rất ít tàu có thể lưu thông.

Chính phủ Mỹ đã áp đặt phong tỏa tại eo biển nhằm gây sức ép buộc Iran chấp nhận thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, ông Wright thừa nhận việc di chuyển qua khu vực hiện “không an toàn”, đặc biệt sau khi hai tàu thương mại bị lực lượng Iran tấn công khi cố gắng đi qua vào cuối tuần qua.

Việc eo biển bị đóng cửa đã khiến giá xăng tăng vọt. Đến cuối tháng 3, người Mỹ đã phải trả hơn 4 USD/gallon - lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump dường như không quá lo ngại, cho rằng mức giá hiện tại “không quá cao”.

Ông Wright khẳng định Mỹ đã xử lý khủng hoảng “một cách xuất sắc”, dù thừa nhận tình hình gây ra những gián đoạn ngắn hạn đối với thị trường năng lượng.

“Việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 47 năm và ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân đương nhiên đi kèm với những xáo trộn trong ngắn hạn. Nhưng chúng tôi đã kiểm soát tình hình rất tốt. Đây là sự gián đoạn nguồn cung năng lượng lớn nhất từ trước đến nay, nhưng giá xăng đã đạt đỉnh từ tuần trước, thấp hơn khoảng 1 USD so với mức đỉnh dưới thời chính quyền trước”, ông Wright nói.

Dù có dấu hiệu hạ nhiệt, triển vọng giá xăng vẫn còn nhiều bất định và phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Trong kịch bản xung đột kéo dài, người tiêu dùng Mỹ có thể phải tiếp tục chịu áp lực chi phí nhiên liệu cao trong thời gian dài hơn dự kiến.